Uyanış gençlik eğitmenleri yazar Erol Erdoğan ile buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eğitim kurumlarında görev yapan eğitmenler, yazar Erol Erdoğan ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bilgievleri ve akademi liselerde görevli eğitmenlerin kişisel gelişimlerine katkı sunma amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan programda yazar Erol Erdoğan, eğitmenlerle bir araya gelerek söyleyişi gerçekleştirdi. Şehit Ali Gaffar Okkan Ademi Lisesi Seminer salonunda gerçekleşen programda, Yazar Erdoğan tarafından çocuk, ebeveyn, gençlik ve gençlerin yaşamı hakkında eğitmenlere bilgi verdi. Hayat tecrübelerini ve tavsiyelerini eğitmenlerle paylaşan Yazar Erdoğan, eğitimde çocuklara faydalı olacak argümanları anlattı. Sohbet havasında geçen buluşmada eğitmenler de Erdoğan’a sorular sorarak bir süre sohbet etti.

Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, eğitmenlere katkı sunacak etkinlikler yapmaya devam edecek.

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