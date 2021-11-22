Diyarbakır'da şoförlere doğru iletişim eğitimi verildi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında görev yapan şoförlere, iletişim becerileri ve nezaket kuralları eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve vatandaşlarla bire bir iletişim halinde olan şehir içi toplu taşıma otobüs şoförlerine yönelik eğitim düzenlendi. Ali Emiri Toplantı Salonunda düzenlenen etkinlikte Psikolog Sadık Sun tarafından şoförlere 'Öfke kontrolü ve stres yönetimi' eğitimi verildi. Etkinlikte, şoför ve yolcu arasında kurulacak olan ilişkide, davranış ve nezaket kuralları, indirmebindirme, emniyet kemeri, aşırı hızlanma, ani frenleme, trafik kurallarına uyma, kriz anında öfke kontrolü, etkili iletişim becerileri, otobüslerde çıkması muhtemel olaylarda kriz yönetimi, zor yolcularla baş etme konuları anlatıldı.

Önümüzdeki günlerde ise belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personele aynı eğitim verilecek.

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