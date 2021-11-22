Rusya’da sınavsız üniversite okuma şansı

Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı yetkilisi Botan Dalmış, Rusya’da üniversite okumak isteyenlere birtakım tavsiyeler verdi.

Her yıl Haziran ayında yapılan üniversite sınavının bazı öğrenciler için hayal kırıklığı ile sonuçlanabildiğini ve bir çok öğrencinin bu yorucu sınava yeniden hazırlanmak zorunda kaldığını belirten Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı yetkilisi Botan Dalmış, Rusya’da üniversite okumak isteyenlere birtakım tavsiyelerde bulundu. Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile çalışmayı tercih edebileceklerini söyleyen Botan Dalmış, yurt dışındaki bir üniversiteye başvurmak ve orada yaşamaya hazır hale gelmenin pek kolay olmadığını, bu noktada devreye giren öğrencilere çok ihtiyaçları olan danışmanlık ve rehberlik hizmetini sunduklarını kaydetti. Dalmış, “Bir başka deyişle, sizlere ülke ve okul seçiminde yardımcı oluyoruz. Buna ek olarak, vize işlemlerini sorunsuz bir şekilde halletmenizi sağlıyoruz. Ayrıca, ev veya yurt bulma sürecinde de yanınızda oluyoruz. Yurt dışında üniversite okumak için zengin olmanıza gerek yok. Hatta, birçok üniversitenin yıllık ücreti Türkiye’deki özel üniversitelere kıyasla daha düşük. Bunun yanı sıra, üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını söylemeliyiz. Bu sayede, elde ettiğiniz diploma Türkiye’de de geçerli olacaktır. Rusya’da üniversite okumak için çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Yalnızca lise diplomasıyla bile istediğiniz üniversiteyi okuyabilirsiniz. Sağlık raporu, aileden alınan birtakım belgeler ve fotoğraf dışında farklı bir belgeye ihtiyacınız yok. Bir başka deyişle, herhangi bir sınava girmeden de Rusya’da üniversite okumanın keyfini çıkarabilirsiniz” dedi.



“Rusya’daki üniversitelerde istediğiniz bölümü okuyabilirsiniz”

Birçok kişinin aklında Rusya’daki üniversitelerde istedikleri bölümü okuyup okuyamayacaklarına dair soru işaretleri bulunduğunu belirten Dalmış, Moskova, Lomonosov, Tomsk, Kazan, Rudn, St. Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg gibi şehirlerde çok fazla üniversite bulunduğunu, Türkiye’de herhangi bir bölümü tercih etmek için birtakım kriterleri karşılaması gerektiğini hatırlattı. Dalmış, “Örneğin, tıp fakültesini tercih etmek için sayısal puanınızın yüksek olması şart. Fakat, Rusya’da öğrencilerin okudukları lise alanından bağımsız olarak istedikleri bölümü tercih etmelerine imkan veriliyor. Rusya, sahip olduğu üniversitelerle öğrencilerin hayallerini süslüyor. Örneğin, Moskova Devlet Havacılık Üniversitesi Enstitüsünde pilotaj başta olmak üzere birçok mühendislik bölümünü okuyabilirsiniz. Ayrıca, dil bilmiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Rusça veya İngilizce hazırlık okuyarak gerekli dil eğitimini alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, hazırlık yılınızda ülkeye ve okula en iyi şekilde uyum sağlayabilirsiniz” diye konuştu.

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