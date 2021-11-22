Dicle Üniversitesinden sıfır atık projesine bir adım daha

Sıfır atık projeleri kapsamında birçok dönüşüm projesini hayata geçiren Dicle Üniversitesi, son olarak 'Kullanılmış Giysi, Ayakkabı, Çanta Tekstil Ürünleri Dönüşüm Kumbarası' projesini hayata geçirdi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği geri dönüşüm projeleriyle gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak ve doğal kaynakları da koruma amacıyla çalışmalarını sürdüren Dicle Üniversitesi 'Kullanılmış Giysi, Ayakkabı, Çanta Tekstil Ürünleri Dönüşüm Kumbarası' kampüs içine yerleştirdi. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, ülke genelinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında çeşitli projeler yürüttüklerini, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle 'Kullanılmış Giysi, Ayakkabı, Çanta Tekstil Ürünleri Dönüşüm Kumbarası' projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Karakoç, öğrenciler, personel ve tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak kumbaralara kullanılmış tüm giysi ve diğer tekstil ürünlerini bırakmalarını ve böylece hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlayacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.