Diyarbakır'da feci ölüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da feci ölüm

İHA

Diyarbakır'da feci ölüm

Diyarbakır’da trafo içerisinde akıma kapılan bir kişi yanarak can verdi.
Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 32. Sokak'ta bulunan trafoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi sabah saat 05.40 sularında iddiaya göre elektrik trafosuna hırsızlık yapmak için girdiği anda elektrik akımına kapıldıktan sonra yanarak can verdi. Şahsın kimliği belli olmazken, yanında bulunan bir başka şahsın, hayatını kaybeden kişinin adını 'Hındo' olarak bildiğini, beraber uyuşturucu kullandıktan sonra trafoya hırsızlık yapmak için girdiğini, kendisi ise korktuğu için içeri girmediğini, o anda patlamanın meydana geldiğini ifadesinde yer verdi. Patlamayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, ölen şahsın kimliğinin araştırılması ve otopsisi yapılmak üzere cesedi adli tıpa gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dicle Üniversitesinden sıfır atık projesine bir adım daha
YEREL HABERLER Dicle Üniversitesinden sıfır atık projesine bir adım ...
HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 813’üncü gününde de devam ediyor
YEREL HABERLER HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 813’üncü ...
Rusya’da sınavsız üniversite okuma şansı
YEREL HABERLER Rusya’da sınavsız üniversite okuma şansı
Diyarbakır'daki bir mahallede uygulanan karantina sona erdi
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki bir mahallede uygulanan karantina ...
DİSKİ, günlük 100 bin metreküp atık suyu arıtıp Dicle Nehri’ne bırakıyor
YEREL HABERLER DİSKİ, günlük 100 bin metreküp atık suyu arıtıp Dicle ...
Diyarbakır'da şoförlere doğru iletişim eğitimi verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şoförlere doğru iletişim eğitimi ...
Uyanış gençlik eğitmenleri yazar Erol Erdoğan ile buluştu
YEREL HABERLER Uyanış gençlik eğitmenleri yazar Erol Erdoğan ile ...
Eski Siverek Caddesinde altyapı çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Eski Siverek Caddesinde altyapı çalışmaları ...
Barış için kıraathanede toplanan grubun silahlı kavgasında ölü sayısı 3’e yükseldi
YEREL HABERLER Barış için kıraathanede toplanan grubun silahlı ...
Trafoda akıma kapılıp öldü
YEREL HABERLER Trafoda akıma kapılıp öldü
Barış buluşmasındaki kavgada ölü sayısı 3'e çıktı
YEREL HABERLER Barış buluşmasındaki kavgada ölü sayısı 3'e çıktı
Terörün yıllardır engellemeye çalıştığı barajın müjdesi verildi Diyarbakır Valisi müjdeledi 2022 yılında su tutulmaya başlanıyor Yıllardır terör saldırıları nedeniyle aksaklığa uğrayan Silvan Baraj Projesinde 2022’de ilk su tutulacak
YEREL HABERLER Terörün yıllardır engellemeye çalıştığı barajın ...
Diyarbakır’da patentli elektrikli tandır fırınlarına büyük talep Korona virüs nedeniyle Diyarbakır’da patentli elektrikli tandır fırınlarına talep arttı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da patentli elektrikli tandır fırınlarına ...
Vali Karaloğlu: Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin hektar alan sulanacak
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin ...
DİSKİ, altyapı çalışmalarını bir bir tamamlıyor
YEREL HABERLER DİSKİ, altyapı çalışmalarını bir bir tamamlıyor
Diyarbakırlı genç futbolcular Trabzonspor’un radarında
YEREL HABERLER Diyarbakırlı genç futbolcular Trabzonspor’un ...
BAL derbisinde kazanan yok
YEREL HABERLER BAL derbisinde kazanan yok
Hırsızlık ve polise mukavemete 4 tutuklama
YEREL HABERLER Hırsızlık ve polise mukavemete 4 tutuklama
Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya pankartlı kutlama
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya pankartlı ...
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’ye “helalleşme” tepkisi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’ye “helalleşme” ...
Diyarbakır’da 593 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 593 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da korkutan tablo: 509 kazada 4 kişi öldü, 280 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da korkutan tablo: 509 kazada 4 kişi öldü, ...
Muradiye Mahalle sokaklarına hizmet eli değdi
YEREL HABERLER Muradiye Mahalle sokaklarına hizmet eli değdi
Güneydoğu’nun en genç CEO’su Diyarbakır’da
YEREL HABERLER Güneydoğu’nun en genç CEO’su Diyarbakır’da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.