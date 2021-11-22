Sokak ortasında öz amcasını katleden zanlı, yakalandı Katil zanlısı öz yeğeni çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 13 yıldır husumetli olduğu öz amcasını öldüren zanlı, yakalandı.

Olay, 19 Kasım’da Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Lise 4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açık cezaevinde tutuklu hüküm yiyen ve korana virüs sürecinde denetim serbestliği ile tahliye edilen Ali Kaya (57), arkasından takip edilen şahıs tarafından hunharca katledildi. Saldırgan, Kaya'nın boynunu keserek vücudunu da defalarca bıçakladı. Şahıs olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Katil zanlısı öz yeğeni çıktı

Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, Ali Kaya’yı katleden katil zanlısının öz yeğeni Mehmet Kaya olduğu ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü operasyon sonucu Mehmet Kaya gözaltına alınarak adliyeye çıkartıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.