Ceylan Karavil Park AVM‘de eğlence zamanı

Diyarbakırlı çocuklar Ceylan Karavil Park AVM tarafından hazırlanan etkinliklerle eğleniyor.

Ceylan Karavil AVM'nin çocuklara özel olarak hazırladığı etkinlikler, bu hafta sonu 'illüzyon Show, Bubble Köpük Balon Show, Mini Sosis Balon Katlama Show' ile devam etti. İki seans olarak 14.00 ile 17.00 saatlerinde gerçekleşen gösteriye, yüzlerce çocuk katılım sağladı. İllüzyon Show gösterisini çocuklar büyük şaşkınlıkla izlerken yeteneksizsiniz Türkiye yarışmacısı domino adam, etkinliğe katılan çocukları sahneye davet ederek şovunun bir parçası yaptı. Ünlü illüzyonist bir birinden gizemli ve merak uyandıran showlarıyla çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Bubble Showda, irili ufaklı balonlar havalarda uçuşurken, çocuklarda balonları patlatabilmek için birbiriyle yarıştı. Zaman zaman sahneye çıkarak şova dahil olan çocuklar oldukça eğlenceli vakit geçirdi.

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