Çelikevler’de kanalizasyon hattı çalışması tamamlandı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır altyapı ve içme suyu sorunu yaşanan Çelikevler'de kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını tamamladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentin daha modern bir yapıya kavuşması için altyapı ile kaliteli, maliyet açısından ucuz, sağlıklı ve çeşmeden içilebilir su temin etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllardır çözülemeyen ve çevreye gelişi güzel şekilde bırakılan kanalizasyon sorununu çözen DİSKİ, Çelikevler Mahallesinde içme suyu hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor. 120 yapının yer aldığı mahallede ekipler, altyapı hizmetlerinin sorunsuz şekilde verilmesi için 13 bin 834 metre kanalizasyon şebekesi döşedi. Çalışmalarda ayrıca 100 milimetre çapında 194 adet prefabrik muayene ve 120 adet 80x80 prefabrik parsel bacası belirlenen alanlara yerleştirildi. 1 adet 500 kişilik fosseptik imalatı, 4 bin 933 metre içme suyu şebekesi ve abone bağlantılarında çalışmalar devam ediyor. Çelikevler Mahallesinin, atık suları 5 bin 892 metre uzunluğunda terfi hattıyla Diyarbakır İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Çelikevler’de sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili personelden bilgi aldı.



“Projenin maliyeti 4 milyon 664 bin TL”

Projenin DİSKİ’ye maliyetinin 4 milyon 664 bin TL olduğunu hatırlatan Tutşi, çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinlerinin 24 saat kesintisiz kaliteli içme suyu ve altyapı hizmeti almaya başlayacağını kaydetti.

Tutşi, Çelikevler’deki çalışmayla aynı zamanda yer altı sularını koruduklarını ve oluşacak kirliliğin de önüne geçtiklerini söyledi. Daha önce mahallede sağlıklı bir altyapı sisteminin olmaması nedeniyle atık suların gelişi güzel şekilde çevreye bırakıldığını belirten Tutşi, DİSKİ’nin yaptığı çalışmalarla aynı zamanda halk sağlığını da koruduğuna dikkat çekti.



“DİSKİ’ye ödenen her kuruş kentte yatırıma dönüşüyor”

Tutşi, DİSKİ'ye ödenen her kuruşun kentte yatırıma dönüştüğünü belirterek, "DİSKİ, gelirlerinin tamamını kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallerde gerçekleştirdiği yatırımlara harcıyor. Diyarbakır’ın daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak için su abonelikleri bizler açısından oldukça önemlidir. Tek gelir kaynağımız olan su abonelikleri konusunda tüm vatandaşlarımız duyarlı olmalı. DİSKİ’ye ödenen her kuruş kentte yatırıma dönüşüyor” diye konuştu.

