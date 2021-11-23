Evlat nöbetindeki anne: Artık yeter, bu acı nereye kadar?



Mehmet Mucahit CEYLANSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 245 ailenin evlat nöbeti, 814'üncü günde de sürdü. 2015'te oğlu Hamza'nın kaçırıldığını söyleyen Zümrüt Salim, "Bizden ne istiyorlar, bu zulmü neden bize çektiriyorlar? Artık yeter, bu acı nereye kadar?" dedi.

HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbetinde 245 aile, 814'üncü güne girdi. 2015 yılında Kur'an kursunda hafızlık eğitimi aldığı sırada, 14 yaşındayken, oğlu Hamza'nın dağa kaçırıldığını söyleyen Zümrüt Salim de evlat nöbeti için Hakkari'den geldi. Oğlunun HDP tarafından kaçırılarak PKK'ya verildiğini kaydeden Salim, "Oğlum hafızlık okuyordu, 14 yaşındaydı. HDP, oğlumu kaçırıp PKK'ya verdi. Oğlumu HDP'den istiyorum. Artık yeter, bu acı nereye kadar? Soğuk, çamur demeden evlatlarımız için buradayız, evlat nöbeti tutuyoruz. Bizden ne istiyorlar, dağa niye kendi çocuklarını göndermiyorlar? Bu zulmü neden bize çektiriyorlar? Onlar bizim için çalışmıyor, kendileri için çalışıyor. Oğlumu istiyorum ve almadan bir yere gitmiyorum. Oğluma çağrıda bulunmak istiyorum; Hamza oğlum, eğer beni duyuyorsan ya da görüyorsan dön gel. Yavrum, sana hasret kalmışım. Bütün aile seni bekliyoruz, sonuna kadar senin peşindeyim, seni almadan buradan gitmeyeceğim" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA

2021-11-23 12:04:22



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