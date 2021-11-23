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19 yıldır aranan hükümlü, kardeşinin kimliğiyle yakalandı

DHA

19 yıldır aranan hükümlü, kardeşinin kimliğiyle yakalandı


Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, polisin `Narko Alan´ uygulamasında şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki Nafiz Dadak (47), kardeşine ait kimlikle yakalandı. Yapılan risk analizi ve parmak izi çalışmasında Dadak'ın, 19 yıldır 'adam öldürme' suçundan arandığı ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. 
Olay, dün akşam, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi´nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, `Narko Alan´ projesi kapsamında uygulama yaptı. Alana gelen 47 KJ 530 plakalı otomobil, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu. Kimlik kontrolü ve otomobilde arama yapan ekipler, sürücünün verdiği kimlikte yer alan fotoğraftaki kişi olmadığını fark etti. Polis, otomobili uygulama noktasına çekerek, durumu haber merkezine bildirdi ve kimlik bilgilerini risk analizi yaparak sordurdu. Elde edilen fotoğrafla sürücünün yüzü karşılaştırıldı. Ekipler, fotoğrafın sürücüye ait olmadığını saptayınca parmak izi için kriminale götürdü.
KARDEŞ KİMLİĞİ, RİSK ANALİZİNDE ORTAYA ÇIKTI
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı risk analizi çalışmasında sürücünün, Nafiz Dadak olduğu belirlendi. Ekiplerin incelemesinde Dadak´ın, kardeşine ait kimliği kullandığı saptandı. Dadak´ın, 2002'de İstanbul Bakırköy´de 'adam öldürme' suçuna karıştığı, 2011'de ise Bakırköy 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği tespit edildi. 19 yıldır firari olan Nafiz Dadak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-11-23 12:58:55

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