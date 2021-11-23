Uyanış Gençlik etkinlik düzenledi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maddi geliri dar olanlar ve yetimler yararına etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yardımlaşma ve dayanışma değerlerini pekiştirmek amacıyla etkinlik yapıldı. Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte eğitmenler, öğrenciler ve veliler, özenle hazırladıkları yemekleri ve içecekleri masalara yerleştirerek davetlilerin beğenisine sundu. Uyanış Gençlik çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirle maddi durumu düşük olan ve yetim öğrencilere katkı sunulacak.

Uyanış Gençlik, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliklerine devam edecek.

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