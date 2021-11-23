Diyarbakır’da daha önce şiddete uğrayan genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor Gözü yaşlı anne Rahime Özdemir: “Kızımın hayatından endişe ediyorum, ölü ya da diri bulunmasını istiyorum”

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Diyarbakır’da daha önce ekmek almak için evinden çıkan ve iddiaya göre kıyafeti nedeni ile bir şahıs tarafından darp edilen 22 yaşındaki Kübra Ekin isimli genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor. Gözü yaşlı annesi Rahime Özdemir, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.

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