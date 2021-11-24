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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dicle Üniversitesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

İHA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dicle Üniversitesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

Üniversitelerde eğitim öğretimin özgür ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dicle Üniversitesinde özel güvenliklere yönelik iletişim, asayiş, narkotik ve güvenlik konularında çeşitli eğitimler verilmeye başlandı.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi merkez ve ilçelerde bulunan meslek yüksek okulları ile öğrenci yurtları bünyesinde görev yapan 217 özel güvenlik görevlisine, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki gün sürecek eğitim bu gün itibariyle başladı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli eğitimciler tarafından verilen eğitimde, özel güvenlik görevlisi tanımı, özel güvenlik görevlisinin yetkileri, özel güvenlik görevlisi kılık kıyafette dikkat edeceği hususlar, silahlı görev yapılamayacak yerler, özel güvenlik görevlilerinin tabi olduğu yasaklar, özel güvenlik görevlilerinin hakları, genel kolluk özel güvenlik ilişkisi ve sorumluluk alanları, iletişim ve işbirliği iletişimin amacı, problem çözme, üniversitelerde meydana gelen eylem ve etkinlikler, öğrenci olaylarına genel bakış, uyuşturucu bağımlılığı hakkında genel bilgiler, uyuşturucu ve sosyal hayata etkileri, uyuşturucu ile mücadelenin önemi, karşılaşılan asayiş olaylarına müdahale tarzı, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, gasp suçu ve çeşitleri, kadına yönelik şiddet, kasten öldürme, kuvvet kullanımı, şüpheli paketlere karşı dikkat edilecek hususlar ve kolluk görevlilerine bilgi verilmesinde fayda görülen durumlar gibi konular hakkında bilgiler aktarıldı.

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