Öğretmenden öğrencilere '24 Kasım' sürprizi



Şeyhmus ÇAKANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da öğretmen Yusuf Tümay (44), okuldan geriye kalan zamanlarında köy köy gezerek, dezavantajlı öğrencilere sosyal medyadan topladığı ayakkabı, giyim, kitap, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini dağıtıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencilerle buluşan Tümay, "'Bir çocuk gülsün, dünya değişsin' diyerek yola çıktım" dedi.

Osmaniye'de mevsimlik işçi olarak geçimini sağlayan 10 çocuklu ailenin en küçüğü olan Yusuf Tümay, maddi durumu iyi olmadığı için komşusunun verdiği kitapla üniversiteye hazırlanıp, 3 ay süreyle de temizlik görevlisi olarak çalıştığı dershanede eğitim gördü. 1998 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazanan Tümay, dereceyle mezun olup, 2001 yılında Diyarbakır'ın Eğil ilçesine atandı. Görevinin ilk yıllarında kırsal mahallelerdeki kız çocukları için de büyük çaba sarf eden Tümay, bir dernekle irtibata geçerek, 8 derslikli bir okul yaptırdı. 9 yıldır Ergani ilçesindeki Cahit Sıtkı Tarancı İlkokulu'nda görev yapan 3 çocuk babası Tümay, sosyal medyadan topladığı ayakkabı, giyim, kitap, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri köylerde yaşayan dezavantajlı öğrencilere dağıtıyor.

'GEÇEN SENE 13 BİN ÇOCUKLA ÇALIŞTIM'

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğrencilere hediye dağıtan Tümay şunları söyledi:

"´Bir çocuk gülsün, dünya değişsin' diyerek yola çıktım. Kendim gibi dezavantajlı çocuklarla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor. Özellikle köyde ve mezradaki çocuklara hediyeler vermek beni çok mutlu ediyor. Geçen sene 13 bin çocukla çalıştım. Bu sene hedefimiz; 15 bin çocuğa çalışmak. Hedefimizde sonuna kadar ilerleyeceğiz. Öğretmen olmak sadece dört duvar arasında alfabe ya da iki kere iki dört öğretmekten ziyade çocuklara farkındalık yaratmak, ahlak kurallarını vermek, mutlu etmek ve zaman geçirmek. İlkokulu ve ortaokulu çadırda bitirdim, okudum. Birine bir şey vermenin ne kadar güzel olduğunu ya da çocuğu ne kadar mutlu edebileceğini tahmin ediyorum."

Tümay, topladığı oyuncukları ana sınıfı öğrencilerine, ayakkabı ve kışlık malzemeleri ise diğerlerine dağıttı. Öğrenciler de Tümay'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN-Serdar SUNAR

2021-11-24 09:34:33



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