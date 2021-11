Diyarbakır’daki çiçekçilerde ‘Öğretmenler Günü’ yoğunluğu

– Diyarbakır’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk arttı. Çiçekçiler, bu özel günde gül, papatya, saksı bitkileri ve orkide türlerinin tercih edilenler arasında olduğunu belirti.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde çiçekçilerde yoğunluk başladı. Öğretmenler Günü için yoğun mesaide olan çiçekçiler, Öğretmenler Günü'ne hazır olduklarını, siparişleri yetiştirebilmek için çaba harcadıklarını dile getirdi. Çiçekçiler, genel olarak saksı bitkileri ve orkide türlerinin daha çok tercih edildiğini belirtirken, gül ve papatyanın da tercih edilenlerin arasında olduğu ifade etti.



“Gül, papatya ile saksı bitkileri tercih edilen çiçeklerimiz arasındadır”

Gül, papatya ile saksı bitkileri tercih edilen çiçekler arasında olduğunu söyleyen 30 yıllık çiçekçi Mustafa Serkan Güleçoğlu, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla yoğunluk olduğunu kaydetti. Güleçoğlu, “Bugün, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve dünyanın en kutsal görevi olan öğretmenlerimize hizmet etmekten her zaman guru ile sevinç duyuyoruz. Bugün öğretmenlerimize çeşit çeşit çiçeklerden oluşan aranjmanlar, buketler, saksı çiçekleri, orkideler ve güllerimiz ile hizmet ediyoruz. Yoğunluğumuz öğretmenler günü olduğundan dolayı var. Herkes öğretmenine bir dalda olsa çiçek almak istiyor. Bizler de bu yoğunluğu yaşıyoruz. Genel olarak gül ve papatya ile saksı bitkileri tercih edilen çiçeklerimiz arasındadır” dedi.

24 Kasım öğretmenler gününü de kutlayan Güleçoğlu, “Çocuklarımızın can suyunu veren öğretmenlerimiz her zaman için başımızın tacıdır. 24 Kasım Öğretmenler günü kutluyoruz. İyi ki öğretmenlerimiz var” diye konuştu.

