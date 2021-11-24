DİSKİ 49 mahalleye su sağlayan çelik borularda bakım-onarım çalışması yaptı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezine bağlı kırsal mahallelere içme suyu sağlayan 1000’lik çelik borularda bakım ve onarım çalışması yürüttü.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların kış aylarında içme suyu konusunda herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Kış hazırlık çalışmaları kapsamında DİSKİ, Diyarbakır merkez ilçelere bağlı 49 mahalle, 22 bin 613 nüfus, 381 iş yeri ve 4 bin 689 haneye günlük 4 bin 83 metreküp içme suyu temin ettiği 1000 milimetre çapında çelik borularda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Kırsal mahallelere içme suyu temin edilen ve yer altı dışında yüzeyde kalan Dicle Nehri Fakülte Köprüsünde yer alan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki 1000 milimetre çapındaki çelik boruları elden geçirdi. Ekipler, çalışmada kış aylarında oluşabilecek donmalara karşı çelik boruların üzerinde yer alan, yıpranan ve eskiyen izolasyonu yeniledi. Yapılan çalışma sonunda çevre temizliği yapılarak, elde edilen atıklar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait çöp depolama sahasına nakledildi.

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