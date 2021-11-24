Polis memurunu şehit eden hükümlü 11 yıl sonra yakalandı

Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da polis memuru Özkan Yiğen´i şehit eden ve hakkında 73 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Emin Tanrıverdi (66), kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Tanrıverdi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır´da 28 Ağustos 2010´da Yenişehir ilçesinde aile içi şiddet olayıyla ilgili 2 polis memuru, sağlık raporlarını almak için 7 müştekiyi minibüsle hastaneye götürürken, Mehmet Emin Tanrıverdi tarafından araca tabanca ile ateş açıldı. Olayda polis Memuru Özkan Yiğen şehit oldu.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, 2 ay boyunca Tanrıverdi´nin bulunabileceği adreslere tek tek operasyon yaptı. Ekipler, 11 yıldır aranan ve sürekli izini kaybettiren Mehmet Emin Tanrıverdi´yi belirlenen adresinde yakaladı.
Polis Memuru Yiğen´i şehit eden ve diğer polis memuru ile 7 müştekiyi kasten öldürme suçlarından hakkında gıyaben yargılandığı davada 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilen Tanrıverdi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN
2021-11-24 13:38:27
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