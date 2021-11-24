300 kişilik koro 'Atatürk´ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi

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İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Öğretmenler Günü'nde 300 öğrenciden oluşan koro, 'Biz Atatürk´ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi.

Hükümet Konağı bahçesindeki etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 15 müzik öğretmeninin yönetiminde 300 öğrencinin katılımıyla oluşturulan koro, 'Biz Atatürk´ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi. Öğrencilerin sergilediği performans, dinleyicilerden alkış aldı. Konserin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrenciler ve öğretmenler, hatıra fotoğrafı çekildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2021-11-24 15:41:25



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