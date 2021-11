Başkan Vekili Koç, öğretmenleri unutmadı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçedeki bütün öğretmenlere hediye göndererek, okullarda ziyaretlerde bulundu.

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünol Koç, okul ziyaretleri öncesi 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle 1719 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Kayapınar Kaymakamlığı Bilim Şenliğinde görev alan öğretmenleri kabul etti. Başkan Vekili Koç, başarılı öğretmenlere başarı belgesi ve Öğretmenler günü hediyesi takdim etti. Başarılı öğretmenlerle toplu fotoğraf çektiren Başkan Vekili Koç, daha sonra beraberinde Şehit Şehmus Karakut Ortaokulu Neşeli Yüzler Anaokulu, Fuat Sezgin İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.

Başkan Vekili Koç, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, öğrencilik döneminde çocuklarımızın rol modeli olduklarını kaydetti. Başkan Koç, “Onlarla birlikte vakit geçiriyorsunuz. Onlar için hem dini hem de milli açıdan önemli bir yeriniz var. Biz, Öğretmenler Gününü sadece 24 Kasım olarak sınırlandırmıyoruz. Bizim için 365 gün öğretmenler günüdür. Belediye olarak biz her zaman yanınızdayız. Milli Eğitim ile ilgili konuları müdürümüz ile her zaman konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Eğitime gereken desteği sunuyoruz, sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Neşeli Yüzler Anaokulu, Fuat Sezgin İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesini de görev yapan öğretmen ve idarecilerin öğretmenler gününü kutlayarak, çeşitli hediyeler taktim etti.

Başkan Vekili Koç, ziyaret ettiği her okulda öğrencilerin sevgi seline maruz kalırken, öğrencilerin hatıra fotoğraf çekimlerini de geri çevirmedi.

