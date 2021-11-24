Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu yapıldı

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Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu" Diyarbakır Hipodromu'nda yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Vedat Güngör ile Ercan Bircan ve vatandaşlar izledi.

3 yaş üstü safkan İngiliz atlarının bin 900 metre kum pistte koştuğu koşuyu, King Ömer isimli atla jokey Yusuf Cengiz kazandı. Koşunun ardından kazanan atın sahibi Muhammet Felhan’a kupasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Güngör takdim etti.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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