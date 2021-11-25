Öğretmenler gönüllerince eğlendi Öğretmenler, kendi günlerini halay çekerek kutladı

Diyarbakır Radikal Okulları'nın organize ettiği etkinliğe katılan öğretmenler, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Diyarbakır Radikal Okulları'nın organize ettiği etkinliğe katılan öğretmenler, halay çekerek Öğretmenler Günü'nü kutlarken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Bir otelde düzenlenen etkinliğe okulda görev yapan öğretmenler ve çalışanlar katıldı. Yemekli ve müzikli etkinliğe katılan öğretmenler, gönüllerince eğlenerek stres atarak keyifli anlar yaşadı. Gecenin sonunda okul yönetimi tarafından öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

Yaklaşık 30 yıldır öğretmenli mesleğini icra ettiğini aktaran Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri 24 Kasım öğretmenler günü etkinliği dolayısıyla burada olduklarını ifade etti.

“Öğretmenlik, insanın hayatına müdahale eder”

Bütün öğretmen arkadaşlarının öğretmenler gününü kutladığını belirten Yetiz, “Bu meslek, dünyanın en değerli mesleğidir. Her mesleğin kendine göre güzellikleri vardır, önemi vardır. Bir doktorluk mesleği vardır insanın sağlığına müdahale eder. Ama öğretmenlik insanın hayatına müdahale eder. Dolayısıyla bir insanın hayatına yön vermek, onun hayatını değiştirmek, onun hayatını güzelleştirmek bu mesleğin ne kadar önemli ve değerli olduğunu ortaya koyuyor. Bence sistem ne olursa olsun, hiçbir sistemin önemi yoktur. Önemli olan sevgi ile o çocuklara bakan bir çift göz ve o çocukların omuzlarına dokunan 36,5 santigrat eldir. Tekrar herkesin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, annelerinden, sevdiklerinden çok bir birbirlerini gördüklerini kaydetti. Okullarda, eğitim alanlarında bir aile neyi paylaşıyorsa aynı derdi paylaştıklarını aktaran Avcı, “Yeri geliyor bilgimizi, yeri geliyor duygumuzu birleştiriyoruz. İyi günlerimizi, kötü günlerimizi birlikte paylaşıyoruz. Birlikte üretiyor, birlikte çalışıyor ve birlikte kazanıyoruz. En önemlisi, birlikte bir değere sahip çıkıyoruz. Bu değer bizi bir arada tutan eğitimci kimliğimizdir” diye konuştu.

“Ortak çatı altında hepimiz bir aile oluyoruz”

Güçlerini insandan aldıklarını söyleyen Avcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm gücümüzü de insan için çalışıyoruz. Bu anlamda insanlığa dair sorumluluk taşıyan mesleklerin başında öğretmenlik gelir. Öğretmenlik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşama biçimidir. Dünyayı anlamayı daha iyi bir dünya için çalışmayı, hayal kurmayı ve bu hayaller için yola çıkmayı öğretmenlik idealimizi öğretir. Radikal eğitim kurumlarını güçlü kılan, bizleri bir arada tutan ve geleceğe birlikte yürümemizi sağlayan işte bu ortak idealdir. Bu ortak çatı altında hepimiz bir aile oluyoruz. Radikal eğitim kurumları tüm bileşenleriyle bilimin, demokrasiyi, özgürlüğü, iyi insan olmayı ve dayanışmayı esas alan bir ailedir.“

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