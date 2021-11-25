Aynı klinikte ikinci bebek müjdesini aldı

Diyarbakır’da 13 yıllık evli olan Hamide Akgün, ikinci bebek müjdesini aynı klinikte başarıyla gerçekleştirdiği üçlü kombin tedavi ile aldı.

Diyarbakır’da 13 yıllık evli olan ve birçok denemelere rağmen çocuk sahibi olamayan 32 yaşındaki Hamide Akgün, 4 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle başvurduğu Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in detaylı incelemeleri sonrası tüp bebek denemesiyle Ömer isimli bir çocuğu oldu. 4 yıl sonra oğlunun kardeş istemiyle yeniden aynı kliniğe başvuran Akgün, PRP, fitoterapi ve akupunktur ile üçlü kombin tedavisini başarıyla tamamladı İkinci çocuk müjdesini alan Akgün, sevinç gözyaşları içerisinde çocuğunu kucağına almak için gün saymaya başladı.

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