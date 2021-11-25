Ölümlü kavganın firari şüphelisi yakalandı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde mayıs ayında iki akraba aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya karıştığı gerekçesiyle aranan E.A. yakalanıp, tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3´e yükselirken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 31 Mayıs günü Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.A. yaşamını yitirdi. Polis tarafından gözaltına alınan V.A. ile A.A. tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kavgaya karışan E.A.'nın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla E.A.´yı yakaladı. Evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3´e yükselirken, kavganın güvenlik kamerasına görüntüleri ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-11-25 11:55:26



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