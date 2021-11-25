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DİSKİ, Diyarbakır’ın 2050’ye kadar içme suyu sorununu masaya yatırdı

İHA

DİSKİ, Diyarbakır’ın 2050’ye kadar içme suyu sorununu masaya yatırdı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta, Diyarbakır’ın 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek olan 2. Merhale İçme Suyu Projesinin çalışmaları hakkında görüşme yaptı.
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta ile bir araya gelen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Diyarbakır merkez dahil olmak üzere DİSKİ’nin 17 ilçede sürdürdüğü altyapı ve içme suyu çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Görüşmede, Diyarbakır’ın 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek olan 2. Merhale İçme Suyu Projesinin gelinen aşamasına dair bilgiler paylaşıldı.
Tutşi, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta, Daire Başkanı İsmail Kaya’nın yanı sıra, Diyarbakır DSİ 10’uncu Bölge Müdürü Mahir Arslan’ı ağırladı.

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