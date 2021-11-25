Diyarbakır'da ilk yardım eğitimi

Diyarbakır il sağlık müdürlüğü; hastalık, kaza ve yaralanma anlarında müdahale yapabilecek ilk yardımcı yetiştirmek için AFAD gönüllülerine eğitim veriyor. 16 saatlik eğitimlere katılanlar, teorik ve pratik sınavların ardından ilk yardımcı belgesi ve kimlik kartı almaya hak kazanıyor.

İl sağlık müdürlüğü tarafından müdürlük bünyesinde görev yapan alanında uzman ilk yardım eğitmenleri tarafından; hastalık ve yaralanma durumlarında gerekli müdahaleleri yapabilecek ilk yardımcılar yetiştirmek için düzenlenen eğitimlere katılanlar, hayati öneme sahip ilk yardım müdahale tekniklerini, teorik derslerin yanı sıra eğitim maketleri aracılığıyla pratik olarak da öğreniyor. İlk yardımcı belgesi ve kimlik kartı alınabilmesi için sınavlarda 85 puan alma şartı aranıyor. Eğitimlerde solunum ve kalp durması, yanık ve donma olayları, bilinç bozukluğu, zehirlenme, kırık, kanama, hayvan ısırması ve kaza sonrasında yaralılara ilk müdahaleyle yaralıların taşınması gibi birçok durumda hızlı ve pratik müdahale edebilme becerisi kazandırılıyor.

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