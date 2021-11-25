Gençlere nasihat, esnafa pratik hizmet sözü

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu gençlerle ve esnafla buluşarak memleketin sorunları ve durumu hakkında sohbet gerçekleştirdi.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun haftanın her günü gerçekleştirerek gelenek haline getirdiği vatandaş buluşmalarında ilgi çekici tablolar yaşanmaya devam ediliyor. Göçmenler Caddesinde bir berber dükkanına giren Başkan Beyoğlu, burada bulunan gençlerle memleketin sorunları ve durumu hakkında sohbet gerçekleştirdi. Ülkede yaşanan sorunların geçici olduğunu, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini istemeyen odakların çeşitli yollarla saldırdığını anlatan Beyoğlu, tarihten örnekler vererek bu kritik süreçte devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durmak gerektiğini söyledi. Ülkenin aydınlık geleceği için gençlere büyük iş düştüğünü ifade eden Beyoğlu, çeşitli konularda nasihatlerde bulunarak dikkatle dinlediği gençlerin olgun davranışlarından feyz aldığını kaydetti.

Cadde üzerinde bulunan esnaf, Beyoğlu’nu çay içmeye davet ederek ortaya koyduğu gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği anlayışından dolayı teşekkür etti. Esnafın talep ettiği hizmetleri pratik ve çözüm odaklı yöntemlerle en kısa zamanda yerine getireceklerine dair söz veren Başkan Beyoğlu, çeşitli konularla ilgili talepleri olan vatandaşları da yardımcı olmak üzere belediyeye davet etti. Başkan Beyoğlu, maddi durumunun iyi olmadığını dile getiren yaşlı bir kadınla da bir süre sohbet edip ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacaklarını dile getirdikten sonra belediyeye ait araçla kadının evine bırakılmasını sağladı.

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