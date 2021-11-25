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Terör mağduruna, 27 yıldır dinmeyen ağrıları nedeniyle 'ağrı pili' takıldı 

DHA

Terör mağduruna, 27 yıldır dinmeyen ağrıları nedeniyle 'ağrı pili' takıldı 


Mehmet Mucahit CEYLANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)ŞIRNAK'ta, 1994 yılında terör örgütünün yola döşediği mayının patlaması sonucu sol bacağını diz altından kaybeden İbrahim Karahan'a (69), 27 yıldır geçmeyen ağrısı için omuriliğine 'ağrı pili' takıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Algoloji Uzmanı Fahrettin Kırçiçek, hastaya ağrı pili takıldığını belirterek, "Çok büyük olasılıkla fayda göreceğini düşünüyoruz. Şu an geçici pil aşamasındayız. Hastamızın gördüğü faydaya göre yaklaşık 10 gün sonra kalıcı pile geçeceğiz" dedi.
İbrahim Karahan, 1994 yılında Şırnak-Siirt yolunda traktörüyle seyir halindeyken terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu sol bacağını diz altından itibaren kaybetti. Farklı illerde çeşitli hastanelere başvuran ancak ağrısı bir türlü dinmeyen Karahan, son olarak Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın durumunu değerlendiren doktorlar, hastaya ağrı pili takılmasına karar verdi. Bir saat süren başarılı ameliyatın ardından hastaya 'ağrı pili' takıldı.
'FANTOM EKSTERMİTE AĞRILARDA KULLANDIĞIMIZ BİR İŞLEM'
Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Algoloji Uzmanı Fahrettin Kırçiçek, önce geçici ağrı pili taktıklarını, sonuç almaları durumunda 10 gün sonra kalıcı ağrı pili takacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:
"Hastamız Şırnak'tan bizim polikliniğimize başvurdu. Mayına basması sonucu sol diz altından ayağını kaybetmiş. Yüksek doz ilaç kullanmaktaydı. Bize başvurmasından sonra değerlendirmelerini yaptık. Önce algolojik bazı girişimler uyguladık. Yanıt alamamamız üzerine hastaya ağrı pili uygulamaya karar verdik. Ağrı pili uygulaması ameliyathanede yaklaşık bir saat süren bir işlem. Başarısız bel cerrahisi dediğimiz geçmeyen bel ve bacak ağrılarında, damar tıkanıklığına bağrı ağrılarda ve bu şekilde fantom ekstermite tarzı dediğimiz kopma sonrası gelişen uzuvlardaki ağrılarda kullandığımız bir işlem. Hastamıza da bu işlemi uyguladık, çok büyük olasılıkla fayda göreceğini düşünüyoruz. Şu an geçici pil aşamasındayız, hastamızın gördüğü faydaya göre yaklaşık 10 gün sonra kalıcı pile geçeceğiz. Sonra da 20-25 yıl pilin üstünde kalmasını düşünüyoruz."
'TEDAVİLERE YANIT ALAMAYAN HASTALARA UYGULUYORUZ'
Ameliyatı gerçekleştiren bir diğer Algoloji Uzmanı Dr. Özlem Mercan da, ağrı pilinin tedavilerde yanıt alamayan hastalara uygulandığını ve bu ameliyatın da başarılı geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Biz burada daha çok kronik ağrılarla uğraşıyoruz. Yani başka branşlara gitmiş, ağrısı tedavilerde tam olarak yanıt alamamış hastalarla ilgileniyoruz. En sık gördüğümüz hastalar aslında bel fıtığı, ameliyat olmuş ve ağrısı geçmemiş hastalar. Bu ağrı pilini taktığımız hastaların da en sık gurubu onlar. Daha az olarak işte buradaki hastamız gibi uzuv kayıplarına da uyguladığımız oluyor. Ağrı pili, hemen her hastaya takılabilecek bir prosedür değil. Öncesinde daha farklı işlemler uygulayıp en son aşamada ağrı pili gerek görüyorsak onu uyguluyoruz. Şimdilik hastamız iyi. Bir hafta ya da 10 gün kadar taktığımız pil içeride kalacak, eğer fayda görürse, ağrısının azaldığını hastamız ve biz ikna olursak kalıcı pil takacağız." 
'TÜM AĞRI MERKEZLERİNE GİTTİM AĞRIM KESİLMEDİ'
Ameliyat sonrası konuşan İbrahim Karahan ise, şunları söyledi:
"Ben 1994 yılında Şırnak'tan Siirt istikametine doğru giderken yola döşenen mayına bastım, sol ayağımı kaybettim. 8 saat orada müdahalesiz kaldım, kan kaybı yaşadım, ölümle mücadele ettim. Beni Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdüler, orada sol ayağımı kestiler. 40 gün hastanede yattım ama ayağım ağrı yaptı. Doktora sordum 'hocam bu niye ağrı yapıyor' diye. Dedi ki, 'İstanbul ya da Ankara'ya ağrı polikliniğine git ağrını kessinler.' Tüm ağrı merkezlerine gittim ağrım kesilmedi. Antalya'ya, Ankara'ya, İstanbul'a gittim ama ağrım kesilmedi. Bana dediler fantom ağrısıdır ancak böyle devam edeceksin. 27 yıldır bu ağrıyı çekiyorum. 3 ay önce buraya müracaat ettim, bana iğne vurdular, iğneyle de geçmedi ağrım. Şimdi Allah razı olsun pil taktılar." DHA-Sağlık Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA
2021-11-25 18:32:50

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