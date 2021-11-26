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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

İHA

Yenişehir belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Yenişehir ilçe belediyesi, amatör spor faaliyeti yürüten 3 kulübe malzeme desteğinde bulundu. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir belediyesi olarak her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olduklarını söyledi.
Yenişehir ilçe belediyesi toplantı salonunda yapılan malzeme desteği etkinliğine İlçe Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, Çamlıca Gençlik Spor Kulübü, Fiskaya Gençlik Spor Kulübü ve Seyrantepe Gençlik Spor Kulübü yöneticileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

“Diyarbakır’a 5 spor tesisi daha kazandıracağız”
Malzeme yardımı öncesi açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, “Pandemi gibi yaklaşık iki yıldır tüm dünyanın gündemini değiştiren bir mevzunun inşallah sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bizler de pandemi döneminde Yenişehir belediyesi olarak gerek kültür ve sanat organizasyonları olsun gerekse spor faaliyetleri olsun bir dönem uzak kaldık. İnşallah aşılama oranlarımızın artmasıyla, vaka sayılarımızın azalmasıyla birlikte bizler de belediye olarak hem sportif faaliyetlerimizle hem de kültür ve sanat faaliyetlerimize geçmişin acısını çıkarırcasına büyük bir ivmeyle start verdik. Bu kapsamda da bugün belediye olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz bir destek kampanyasını başlatıyoruz. İnşallah spor kulüplerimizden, amatör spor kulüplerimizden olumlu geri dönüşleri aldıkça bizler destek olup sizlerden de başarıyı gördükçe bu desteklerimizi arttırarak devam edeceğiz. Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü olarak da Diyarbakırlı kardeşlerimize amatör spor dallarında desteklemeye devam edeceğiz. İhalesini yaptık. Allah nasip ederse Diyarbakır'ımıza 4 tenis kortu bir semt sahası olmak üzere 5 spor tesisini kazandıracağız. Bugün bizim için bu anlamda belediye olarak da bir ilk. İnşallah amatör spor kulüpleri bizler için çok önemli” dedi.

“Çok önemli bir kamu görevini icra etmiş oluyorsunuz”
Amatör spor kulüplerinin önemli bir kamu görevi yürüttüğünü belirten Kaymakam Beşikci, “Profesyonel spor hayatının yeşerdiği, özellikle Diyarbakırlı kardeşlerimizin profesyonel spor hayatına adım atacağı ilk mecra amatör spor kulüpleri. Sizler de yapmış olduğunuz faaliyetler nedeniyle aslında çok önemli bir kamu görevini icra etmiş oluyorsunuz. Diyarbakırlı gençlerimize sahip çıkıyorsunuz, gençlerimizin gelişimine katkı sunuyorsunuz ama bir yandan da gerçekten amatör bir kulüp olarak ayakta kalmak buradaki giderleri sübvanse edebilmek sizlere açısından oldukça zor bunun da farkındayız. Bu zorluğu aşabilmeniz adına bizim için ilk destek paketimiz bugün inşallah dediğim gibi olumlu geri dönüşleri de gördükçe bütçe imkanlarımız ölçüsünde amatör spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Kaymakam Beşikçi, amatör spor kulüplerine malzeme yardımlarını teslim ederken, Ferit Köşk Mahalle Muhtarı ve Fiskaya Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Şentürk, Kaymakam Beşikci’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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