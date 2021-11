En iyi restoran ödülü Baytar Steakhouse’ye verildi

40 yılı aşkındır besicilik yapan İlyas Baytar ve çocukları Enes ile Emrecan Baytar tarafından 2019 yılında kurulan Baytar Steakhouse Türkiye geneli düzenlenen Gold Faces of Turkey Awards IV ödül töreninde en iyi steakhouse restoran ödülü verildi.

İlyas Baytar ve çocukları Enes ile Emrecan Baytar tarafından 2019 yılında kurulan Baytar Steakhouse, kendi çiftliklerinde besledikleri hayvanları tamamen helal kesim sertifikası ile kesip kaliteli ortamda en lezzetli şekilde müşterilerine ulaştırıyor. Baytar Steakhouse’nun şefi Enes Baytar, Türkiye geneli düzenlenen Gold Faces of Turkey Awards IV ödül töreninde Türkiye’nin Sakarya’daki en iyi steakhouse restoran ödülü ile başarısını taçlandırdı. ‘Müşteri her zaman haklıdır’ mottosuyla kalitesinden ödün vermeyen Baytar Steakhouse, istihdam ağını gün geçtikçe büyütmeye devam ediyor. Şef Enes Baytar’ın hedefi Türkiye markası olup Ortadoğu’dan dünyaya açılmak.

