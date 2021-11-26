Yenişehir Belediyesi kadına yönelik şiddeti önleme farkındalık etkinliği düzenledi

– Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla belediye personelinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Yenişehir Belediyesi, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatlarıyla belediye personeline 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' yazılı rozetler dağıtıldı. Açıklamada bulunan Kaymakam Beşikci, kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğuna, hatta bütün canlılara yönelik şiddetin insanlık suçu olduğuna inandıklarını vurguladı. Kaymakam Beşikci, “Kadınlarımızın eğitim almaları, istihdama katılmaları ve kanunumuzun onlara verdiği yasal haklar konusunda bilinçlenmelerini çok önemsiyoruz. Bu nedenle şiddeti önleme ile ilgili seminerler düzenleyip, gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık etkinliği kapsamında Forum AVM'de stand açan belediye, Aile Destek Merkezleri ve AVM'deki kadın esnafa rozet takarak, bilinçlenme faaliyeti gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.