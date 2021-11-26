Eşini satırla yaralayan koca tutuklandı



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, eşi Bedriye Hanas'ı (40) darbedip, satırla yaralayan ve saklandığı evde polis operasyonuyla yakalanan Murat Hanas (42) tutuklandı.

Olay, 19 Kasım'da, Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Artıklar Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Murat Hanas, 1 kız çocuğunun annesi eşi Bedriye Hanas'ı darbederek, satırla yaraladı. Kanlar içinde kalan Bedriye Hanas'ın çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bedriye Hanas'ın ifadesine başvuran polis, kaçan Murat Hanas'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, suç aleti satırı evde buldu. Hanas ise bir süre sonra saklandığı başka evde yakalandı. Polisin yaptığı UYAP sorgusunda, Murat Hanas'ın, Yalova İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'kasten öldürme' suçundan arandığı ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Hanas, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-11-26 16:30:52



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