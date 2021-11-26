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Yüreği yanık aile Tekirdağ’dan gelip evlat nöbetine katıldı PKK tarafından kaçırılan ağabeyi için 10 yaşındaki Muhammet Emin ailesiyle evlat nöbetine dahil oldu

İHA

Yüreği yanık aile Tekirdağ’dan gelip evlat nöbetine katıldı PKK tarafından kaçırılan ağabeyi için 10 yaşındaki Muhammet Emin ailesiyle evlat nöbetine dahil oldu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetinin 817’inci gününde bir aile daha katılarak aile sayısı 246’ya yükseldi. Anne ve babasıyla evlat nöbetine dahil olan 10 yaşındaki Muhammet Emin, haykırarak ağabeyine dönme çağrısında bulundu.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla, 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 817’inci gününde de devam ederken, evlat nöbetine bir aile daha katılarak sayı 246’ya yükseldi.2014 yılında İzmir’in Menemen İlçesinde evden işe gitmek için çalıştığı inşaata giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Abdulkadir Kaman’ın (26) annesi Esmer, babası Memduh ve kardeşi Muhammet Emin Kaman, Tekirdağ’dan Diyarbakır HDP il binası önüne gelerek nöbete katıldı.

“HDP yerin dibine girsin ki evlatlarımız geri dönsün”
Oğlunun terör örgütü PKK mensuplarınca zorla dağa kaçırıldığını söyleyen anne Esmer Kaman, sorumlusunun da HDP olduğunu ifade etti. Tekirdağ’dan Diyarbakır HDP il binası önüne geldiklerini aktaran Kaman, “Oğlum 7 yıldır kayıptır. Hiçbir haber alamadım ve 8 yıla girdi. Ona hasret kaldım. Hiçbir yerde haber alamadık. Onun için doğru yolu burayı buldum. Oğlum, sabah işe gitti. Biz, o zaman İzmir’de oturuyorduk. Sabah kalkıp oğlumu yolcu ettim. Ondan sonra bir daha hiç haber alamadım. İnşaatta çalışıyordu. Fabrikada işe girmek için evraklarını hazırlamıştı. Hala da benden duruyor işe giriş evrakları. Ben oğlumun dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyorum. Çünkü bu HDP buraya gelmeden önce, Türkiye'de bulunmadığı sürece hiçbir çocuk böyle ziyan olmadı. Hiçbir çocuk dağa kaçırılmadı ve gitmedi. Bu olduğundan beri, bu süreç devam ettiğinden beri çocuklarımız dağa kaçırıldı ve öldürüldü. Ölüm için götürüyorlar. Ölüm makinesine dönüştürüyorlar. Sadece ölüm için götürüyorlar. Kahrolsun HDP, girsin yerin dibine. Girsin ki evlatlarımız geri dönsün” dedi.

“HDP uzantılarını şiddetle kınıyorum”
Oğlunun dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan baba Memduh Kaman, oğlunu götürenleri şiddetle kınadığını, lanetlediğini dile getirdi. Baba Kaman, “HDP uzantılarını şiddetle kınıyorum. Oğlumun gönderilmesi ve oğlum sesimi duyursa bize inanıp gelmesi ve devletimize sığınmasını istiyorum. İnşallah bu duygulu anımızı görür, duygusal anlarımızı etkilenir. Bize dönüş yapar Allah'ın izniyle” diye konuştu.

"10 yaşına geldim, koskocaman adam oldum, ne olur geri dön”
Gözyaşları içerisinde ağabeyine çağrıda bulunan10 yaşındaki Muhammet Emin Kaman,“Seni çok özledim. Aylardır, yıllardır seni bekliyorum. Ne olur gel. Seni çok seviyorum. Buradan selamlarımı iletiyorum. Ne olur bizi duyuyorsan gel. Ben 2 buçuk yaşındaydım gittin. Koskocaman adam oldum, 10 yaşına girdim. Ne olur gel, ne olur. Herkes seni özledi” şeklinde konuştu.
Basın açıklaması sonrası aile, evladının fotoğrafını alarak diğer ailelere dahil oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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