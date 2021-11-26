Diyarbakır'da 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı

DHA

Diyarbakır'da 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da iş insanı Raif Türk tarafından yaptırılan 32 derslikli ilkokulun temeli düzenlenen törenle atıldı. Programda konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, kentte 2 bin 700 yeni ilave derslik çalışması olduğunu hatırlatarak, "Önümüzdeki iki yıl içerisinde Diyarbakır gerçekten eğitim altyapısı bakımından eksikleri azaltılmış, hafiflemiş bir ile dönmüş olacak" dedi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iş insanı Raif Türk tarafından yaptırılan 32 derslikli ilkokulun temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törene, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, iş insanı Raif Türk, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Vali Karaloğlu, kentte 2 bin 700 yeni ilave derslik çalışması olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Milli Eğitim Bakanımızın son Diyarbakır seyahatinden sonra kentte, eğitim yatırımlarımız çok hızlandı. Gerçekten neyi istediysek, neyi konuştuysak döndükten sonra her şey halloldu. Ödenekleri gönderildi. Biz hemen ihale süreçlerine başlıyoruz. Şu anda ihaleye çıktıklarımız da var. Önümüzdeki iki yıl içerisinde Diyarbakır gerçekten eğitim altyapısı bakımından eksikleri azaltılmış, hafiflemiş bir ile dönmüş olacak" diye konuştu.
'OKUL GELECEĞİN İNŞA EDİLDİĞİ YERDİR'
İş insanı Raif Türk de, okul yaptırmanın başlı başına hayırlı bir iş olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
 "Çünkü okul daha iyi geleceğin inşa edildiği yerdir. Her okul gibi bizim okulumuz da gelecek nesillere bir hediyedir. Ne kadar modern ve donanımlı olursa olsun bir binayı okul yapan ise aslında öğretmenlerle öğrencilerinin arasında yaşanan sevgidir."
Konuşmaların ardından, Eylül ayında yeni eğitim, öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan ve 'Raif Türk İlkokulu' adı verilen okulun temeli atıldı.DHA-Eğitim Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-11-26 18:31:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüreği yanık aile Tekirdağ’dan gelip evlat nöbetine katıldı PKK tarafından kaçırılan ağabeyi için 10 yaşındaki Muhammet Emin ailesiyle evlat nöbetine dahil oldu
YEREL HABERLER Yüreği yanık aile Tekirdağ’dan gelip evlat nöbetine ...
Eşini satırla yaralayan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini satırla yaralayan koca tutuklandı
Evlat nöbetindeki 10 yaşındaki Muhammed: Ağabey ne olur gel
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki 10 yaşındaki Muhammed: Ağabey ne ...
Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Ruh Sağlığı ...
Diyarbakır’da hasta ve hasta yakınları misafirhanesi 51 bin vatandaş ağırladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hasta ve hasta yakınları misafirhanesi ...
Evlat nöbetindeki aileler 817 gündür çocuklarını HDP ve PKK’dan istiyor Ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler 817 gündür çocuklarını HDP ...
14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir
YEREL HABERLER 14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri ...
Diyarbakır’da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan hastane tatbikatı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan ...
Cinayet şüphelileri 500 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelileri 500 saatlik kamera görüntüsü ...
Fotoğrafçı Süer, yılın 'Tarih fotoğrafçıları' arasında
YEREL HABERLER Fotoğrafçı Süer, yılın 'Tarih fotoğrafçıları' ...
Yenişehir Belediyesi kadına yönelik şiddeti önleme farkındalık etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi kadına yönelik şiddeti önleme ...
AK Parti İl Başkanı Aydın, saha çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Aydın, saha çalışmalarına devam ...
Eşine satırla saldıran cani koca yakalandı
YEREL HABERLER Eşine satırla saldıran cani koca yakalandı
Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Ruh Sağlığı ...
Gönül ilişkisi mevzusu için öldürmüştü, 12 ayrı operasyon sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Gönül ilişkisi mevzusu için öldürmüştü, 12 ayrı ...
En iyi restoran ödülü Baytar Steakhouse’ye verildi
YEREL HABERLER En iyi restoran ödülü Baytar Steakhouse’ye verildi
Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Adana Ruh Sağlığı Hastanesine sevk edildi
YEREL HABERLER Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Adana Ruh Sağlığı ...
Vücutta hasar meydana getiren grip, ilkbaharın sonuna kadar bekleniyor Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena: “Çocuklarda gripte 1 ayı bulan bir süre zarfında iyileşmeme durumu görüyoruz” “Dört pikle beraber özellikle bölgemizde covid geçirmeyen kalmadı” “Ailelerin kompleks ilaçları kesinlikle kendi başlarına kullanmaması lazım. Daha sonra doktora başvurdukları zamanki ilaç yükünü de artırıyor” “Vücut, covide aşina oldu, son 2,5 yıl içerisinde birçok grip etkeninden uzak kalmıştık”
YEREL HABERLER Vücutta hasar meydana getiren grip, ilkbaharın sonuna ...
DİSKİ’den atık yağ denetimi
YEREL HABERLER DİSKİ’den atık yağ denetimi
Uğur Okulları Genel Müdürü, Ergani Kampüsü’nü ziyaret etti
YEREL HABERLER Uğur Okulları Genel Müdürü, Ergani Kampüsü’nü ziyaret ...
Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi
YEREL HABERLER Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Ruh Sağlığı ...
Yenişehir belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
YEREL HABERLER Yenişehir belediyesinden amatör spor kulüplerine ...
4 ay önce PKK'dan kaçan Mustafa; şimdi asker
YEREL HABERLER 4 ay önce PKK'dan kaçan Mustafa; şimdi asker
Terör mağduruna, 27 yıldır dinmeyen ağrıları nedeniyle 'ağrı pili' takıldı 
YEREL HABERLER Terör mağduruna, 27 yıldır dinmeyen ağrıları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.