Diyarbakır'da 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da iş insanı Raif Türk tarafından yaptırılan 32 derslikli ilkokulun temeli düzenlenen törenle atıldı. Programda konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, kentte 2 bin 700 yeni ilave derslik çalışması olduğunu hatırlatarak, "Önümüzdeki iki yıl içerisinde Diyarbakır gerçekten eğitim altyapısı bakımından eksikleri azaltılmış, hafiflemiş bir ile dönmüş olacak" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iş insanı Raif Türk tarafından yaptırılan 32 derslikli ilkokulun temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törene, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, iş insanı Raif Türk, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Vali Karaloğlu, kentte 2 bin 700 yeni ilave derslik çalışması olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Milli Eğitim Bakanımızın son Diyarbakır seyahatinden sonra kentte, eğitim yatırımlarımız çok hızlandı. Gerçekten neyi istediysek, neyi konuştuysak döndükten sonra her şey halloldu. Ödenekleri gönderildi. Biz hemen ihale süreçlerine başlıyoruz. Şu anda ihaleye çıktıklarımız da var. Önümüzdeki iki yıl içerisinde Diyarbakır gerçekten eğitim altyapısı bakımından eksikleri azaltılmış, hafiflemiş bir ile dönmüş olacak" diye konuştu.

'OKUL GELECEĞİN İNŞA EDİLDİĞİ YERDİR'

İş insanı Raif Türk de, okul yaptırmanın başlı başına hayırlı bir iş olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Çünkü okul daha iyi geleceğin inşa edildiği yerdir. Her okul gibi bizim okulumuz da gelecek nesillere bir hediyedir. Ne kadar modern ve donanımlı olursa olsun bir binayı okul yapan ise aslında öğretmenlerle öğrencilerinin arasında yaşanan sevgidir."

Konuşmaların ardından, Eylül ayında yeni eğitim, öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan ve 'Raif Türk İlkokulu' adı verilen okulun temeli atıldı.DHA-Eğitim Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-11-26 18:31:28



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