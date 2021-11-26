Diyarbakır’da iş adamı tarafından yaptırılan 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı

Diyarbakır’da eğitim seferberliği programları kapsamında iş insanları tarafından yaptırılan okullardan biri de iş adamı Raif Türk tarafından yaptırılarak, temeli atıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde tahsis edilen arazi üzerine yaptırılan 32 derslikli ilkokulun teme atma töreni düzenlenirken, törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, iş adamı Raif Türk, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, öğrenciler ile kentteki eğitimciler katıldı.

Temel atma töreni öncesi açıklamada bulunan Vali Münir Karaloğlu, 2 bin 700 yeni ilave derslik çalışması olduğunu belirterek, “Milli Eğitim Bakanımızın son Diyarbakır seyahatinden sonra kentte, eğitim yatırımlarımız çok hızlandı. Sayın Bakanımıza, Diyarbakır halkı adına, Diyarbakır'daki yavrularımız adına, ilin valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Gerçekten neyi istediysek, neyi konuştuysak döndükten sonra her şey halloldu. Ödenekleri gönderildi. Biz hemen ihale süreçlerine başlıyoruz. Şu anda ihaleye çıktıklarımız da var. Önümüzdeki bir iki yıl içerisinde. Diyarbakır gerçekten eğitim altyapısı bakımından eksikleri azaltılmış, hafiflemiş bir ile dönmüş olacak” dedi.



“Okulumuz gelecek nesillere bir hediyedir”

İş adamı Raif Türk ise, okul yaptırmanın başlı başına hayırlı bir iş olduğunun altını çizerek, “Çünkü okul hemen hemen daima daha iyi geleceğin inşa edildiği yerdir. Her okul gibi bizim okulumuz da gelecek nesillere bir hediyedir. Ne kadar modern ve donanımlı olursa olsun bir binayı okul yapan ise aslında öğretmenlerle öğrencilerinin arasında yaşanan sevgidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından temel atma butonuna basılarak, Eylül ayında yeni eğitim öğretime girmesi planlanan ‘Raif Türk İlkokulu’nun temeli atıldı.

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