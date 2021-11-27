Öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

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Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da okul çıkışı bıçak zoruyla öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kayapınar ilçesinde iki ayrı olayda, 11 ve 13 yaşlarındaki öğrencilerin cep telefonlarını bıçak zoruyla gasbeden 2 şüpheliyi güvenlik kamerasından tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, eğitim kurumlarının önünde sivil kıyafetle önlem alarak beklemeye başladı. Bu sırada bir öğrencinin telefonunu bıçak zoruyla gasbetmek isteyen Furkan D.(16) ve Kadir İ. (17), suçüstü yakalandı.

Mağdur öğrenciler tarafından da teşhis edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN

2021-11-27 09:59:19



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