İstinat duvarına asılan PKK paçavrası indirildi

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde istinat duvarının üzerindeki demir korkuluğa asılan PKK paçavrası polis ekiplerince indirildi. Polis, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde yol kenarındaki istinat duvarının üzerindeki demir korkuluğa asılan PKK paçavrasını gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp, paçavrayı indirdi. Bez parçası ve korkuluklarda parmak izi incelemesi yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için bölgede operasyon başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-11-27 13:19:03



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