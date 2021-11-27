Güvenlik korucusu, silahını temizlerken oğlunu vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güvenlik korucusu, silahını temizlerken oğlunu vurdu

DHA

Güvenlik korucusu, silahını temizlerken oğlunu vurdu


İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'da, güvenlik korucusu Veysi Tekin, temizlediği tabancasının ateş alması sonucu oğlu Uğur Tekin'i (27) yaraladı.
Olay, Silvan ilçesi Kale Mahallesi İkizkule B Blok'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Veysi Tekin'in taşıma ruhsatlı tabancası temizlerken aniden ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, bu sırada Tekin´in yanında oturan oğlu Uğur Tekin'e isabet etti.
Veysi Tek´in ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uğur Tekin, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, Veysi Tekin'i ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan Yılmaz
2021-11-27 14:29:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstinat duvarına asılan PKK paçavrası indirildi
YEREL HABERLER İstinat duvarına asılan PKK paçavrası indirildi
Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Adana'ya sevk edildi
YEREL HABERLER Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Adana'ya sevk edildi
Diyarbakır DSİ Spor’dan Türk futboluna bir armağan daha
YEREL HABERLER Diyarbakır DSİ Spor’dan Türk futboluna bir armağan ...
Diyarbekirspor nefes aldı Serik Belediyespor'u 3-0 skorla yenen Diyarbekirspor'da yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor nefes aldı Serik Belediyespor'u 3-0 ...
Yüzde 70 engelli raporuna rağmen dağa kaçırılan kardeşi için nöbet tutuyor Ailelerin direnişi sürüyor, evlat nöbetindeki abla Ruken Canbey kardeşini HDP ve PKK’dan istiyor
YEREL HABERLER Yüzde 70 engelli raporuna rağmen dağa kaçırılan ...
Öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli ...
Diyarbakır’da 2 çocuğun cep telefonunu gasp eden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 2 çocuğun cep telefonunu gasp eden 2 ...
Diyarbakır'da borç meselesi yüzünden silahlı kavga: Baba ağır yaralandı, oğlu öldürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da borç meselesi yüzünden silahlı kavga: ...
Diyarbakır'da evde alacak verecek meselesi tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evde alacak verecek meselesi tartışması ...
Diyarbakır'da 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
Diyarbakır’da iş adamı tarafından yaptırılan 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iş adamı tarafından yaptırılan 32 ...
Yüreği yanık aile Tekirdağ’dan gelip evlat nöbetine katıldı PKK tarafından kaçırılan ağabeyi için 10 yaşındaki Muhammet Emin ailesiyle evlat nöbetine dahil oldu
YEREL HABERLER Yüreği yanık aile Tekirdağ’dan gelip evlat nöbetine ...
Eşini satırla yaralayan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini satırla yaralayan koca tutuklandı
Evlat nöbetindeki 10 yaşındaki Muhammed: Ağabey ne olur gel
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki 10 yaşındaki Muhammed: Ağabey ne ...
Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Ruh Sağlığı ...
Diyarbakır’da hasta ve hasta yakınları misafirhanesi 51 bin vatandaş ağırladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hasta ve hasta yakınları misafirhanesi ...
Evlat nöbetindeki aileler 817 gündür çocuklarını HDP ve PKK’dan istiyor Ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler 817 gündür çocuklarını HDP ...
14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir
YEREL HABERLER 14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri ...
Diyarbakır’da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan hastane tatbikatı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan ...
Cinayet şüphelileri 500 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelileri 500 saatlik kamera görüntüsü ...
Fotoğrafçı Süer, yılın 'Tarih fotoğrafçıları' arasında
YEREL HABERLER Fotoğrafçı Süer, yılın 'Tarih fotoğrafçıları' ...
Yenişehir Belediyesi kadına yönelik şiddeti önleme farkındalık etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi kadına yönelik şiddeti önleme ...
AK Parti İl Başkanı Aydın, saha çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Aydın, saha çalışmalarına devam ...
Eşine satırla saldıran cani koca yakalandı
YEREL HABERLER Eşine satırla saldıran cani koca yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.