Güvenlik korucusu, silahını temizlerken oğlunu vurdu

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'da, güvenlik korucusu Veysi Tekin, temizlediği tabancasının ateş alması sonucu oğlu Uğur Tekin'i (27) yaraladı.
Olay, Silvan ilçesi Kale Mahallesi İkizkule B Blok'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Veysi Tekin'in taşıma ruhsatlı tabancası temizlerken aniden ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, bu sırada Tekin´in yanında oturan oğlu Uğur Tekin'e isabet etti.
Veysi Tek´in ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uğur Tekin, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, Veysi Tekin'i ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan Yılmaz
2021-11-27 14:29:34
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