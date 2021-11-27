AK Parti Silvan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, ’AK Parti Silvan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Silvan Kültür merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya,AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır Milletvekili Dr. M.Mehdi Eker, önceki dönem milletvekillerinden Kutbettin Arzu, Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, MKYK üyeleri Suna Kepolu Ataman ile Alaattin Parlak, AK Parti ilçe kadın kolları, gençlik kolları başkanları, yönetimleri, il genel meclis ve belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardındanbaşladı.Toplantıda yaptığı konuşmada Silvan Barajının önemine vurgu yapan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Dr. M. Mehdi Eker,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Silvan için gerçekleştirdiği en önemli yatırımlardan biri olan Silvan Barajı'na sahip çıkmamız lazım. Bunun biran önce tamamlanmasını sağlamalıyız ki burada işsiz kalmasın, refah artışı olsun. Barajın tamamlanması bölgede üretimin ve hayvancılığın artmasına yarar sağlayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletvekili olarak, hükümet olarak bu desteği kardeşlerimize vereceğiz. Bu şehir kadim bir şehir Farqin, Meya Farqin tarihi Diyarbakır şehrinin bile öncesine giden bir merkez binlerce yılın medeniyetleri var burada. Bu sebepten Silvan bizler için önemli bir yere sahiptir. İlçe Başkanlığımız tarafından düzenlenen toplantının Silvan'ımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıda konuşan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, ilçe danışma meclisi toplantılarına Silvan ile başladıklarını söyledi. Aydın, "Buradaki temel amacımız 8 aylık süre içerisinde 16 ilçeyi 17.ilçeye taşıyacak bir çalışma gerçekleştirmek. Bugün de toplantıya katılmadan önce tüm teşkilat bir arada 'İlçe ilçe 2023’e' programı kapsamında Hazro ilçemizdeydik. Bu program ile hedeflediğimiz, teşkilat yöneticileri ve belediye başkanları ile beraber ziyaret ettiğimiz ilçede 21 ayrı gruba ayrılarak aynı anda ilçenin merkez ve köylerinedağılarak halkımızın sorun ve talepleri dinlemek. Ve çözüm üretmektir. Silvan ile beraber başlattığımız danışma meclis toplantılarımızı yaklaşık 40 günlük bir süre içerisinde tüm ilçelerimizde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Silvan'ın tarih boyunca çok önemli bir konumda olduğunu belirten başkan Aydın "Silvan bizim için her daim çok önemli olmuştur. Hem kendi içerisindeki politize yapısı hem çevreye vermiş olduğuetki hemde içinde bulunduğu olumsuzluk anlamında temel belirleyici yer olarak yaklaşık 100150 yıldır siyasal hayatımızda önemli bir yeri olmuştur. AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Silvan'da 20 yıllık süre zarfında çok büyük hizmet atılımları gerçekleştirildi. Silvan'daki yatırımlar Silvan Barajı ile beraber çok muazzam bir seviyeye çıkacak. Bizler Silvan'a geldiğimiz zaman sahada gördüğümüz temel eksiklik olan işsizlik ve istihdam ile ilgili güzel çözümler üreteceğiz. Hükümetimiz bir yandan bunu yaparken bizlerinde teşkilatlar olarak saha da gerçekleştirdiğimiz hizmet siyasetini gönül siyaseti ile taçlandırmak gibi bir vizyonumuz var. Silvan'ın 93 mahallesinin her bir sokağında AK Partinin politikalarını ve Siyasal yapısını anlatabilecek kadrolara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Aynı zamanda seçime kalmış olan 18 aylık süre boyunca ki bu seçim bizim nezdimizde tarihin en önemli seçimi olacak. Bugüne kadar AK Parti olarak kazandığımız bütün kazançlarımız, bizim bu ülkeye bu topraklara kazandırdığımız yenilikler, iyilikler ve doğruluklar olmak ya da olmamak seçimi ile belirlenecektir. Ya kazandığımız bütün bu kazanımları kaybedeceğiz ya da gelecek nesillere aktaracağız. Dolayısıyla 18 Haziran 2023'te yapılacak olan seçimi tarihin en önemli seçimi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Silvan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

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