Silvan sis altında kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. BatmanSilvan arasındaki yolda mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle, araçlar ikaz farlarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, akşam saatlerinden bu yana Silvan ilçe merkezi ile Diyarbakır ve Batman karayolunda etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü Silvan'da sürücüler ikaz farlarını yakıp ilerlerken, sisin giderek etkisini arttırdığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.