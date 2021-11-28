Terörden arındırılan bölgede doğa yürüyüşü yapıldı Tarih ve doğanın buluştuğu Lice Bırkleyn Mağaraları’nda doğa yürüyüşü yapıldı Vali Münir Karaloğlu: “Diyarbakır’da 40 yıldır oluşturulan kötü imajı, algıyı yıkıp gerçek hazineyi ortaya çıkarabilme gayretimiz var” “Bir eli silahlılar var başımıza dert, bir de eli kazmalılar var. İkisinden de korumak lazım buraları, ikisi de medeniyet düşmanı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terörden arındırılan bölgede doğa yürüyüşü yapıldı Tarih ve doğanın buluştuğu Lice Bırkleyn Mağaraları’nda doğa yürüyüşü yapıldı Vali Münir Karaloğlu: “Diyarbakır’da 40 yıldır oluşturulan kötü imajı, algıyı yıkıp gerçek hazineyi ortaya çıkarabilme gayretimiz var” “Bir eli silahlılar var başımıza dert, bir de eli kazmalılar var. İkisinden de korumak lazım buraları, ikisi de medeniyet düşmanı”

İHA

Terörden arındırılan bölgede doğa yürüyüşü yapıldı Tarih ve doğanın buluştuğu Lice Bırkleyn Mağaraları’nda doğa yürüyüşü yapıldı Vali Münir Karaloğlu: “Diyarbakır’da 40 yıldır oluşturulan kötü imajı, algıyı yıkıp gerçek hazineyi ortaya çıkarabilme gayretimiz var” “Bir eli silahlılar var başımıza dert, bir de eli kazmalılar var. İkisinden de korumak lazım buraları, ikisi de medeniyet düşmanı”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, doğal ve tarihi güzellikleriyle görenleri adeta büyüleyen Lice ilçesindeki Bırkleyn Mağaraları'nın bulunduğu bölgede doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan Vali Münir Karaloğlu, “Diyarbakır’da 40 yıldır oluşturulan kötü imajı, algıyı yıkıp gerçek hazineyi ortaya çıkarabilme gayretimiz var. Bölgeye gelen herkesin bu mağarayı gözü gibi de koruması lazım. Her yerde olduğu gibi bu defineciler var. Bir eli silahlılar var başımıza dert, bir de eli kazmalılar var. İkisinden de korumak lazım buraları, ikisi de medeniyet düşmanı” dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent turizmi açısından önem taşıyan yerlerin tanıtımı amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Belediye, Antik Çağ'da yerleşim yeri olan, bir dönem terör yuvası olan, M.Ö. 6000 yılından beri kullanılan Bırkleyn Mağaraları'na doğa yürüyüşü düzenledi. Büyük İskender'in doğu seferi sırasında askerleriyle konakladığı yer olarak rivayet edilen bölgeyi görme fırsatı yakalayan dağcılar, keyif dolu anlar geçirdi.
Vali Münir Karaloğlu, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ı keşfetmek amacıyla etkinliğin yapıldığını söyledi. Diyarbakır’ın kültürel zenginlikleri, tarihsel mirası ve doğal güzellikleriyle 40 yıldır perdelenen ve örtülen bir şehir olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, şehirdeki huzur ve güven ortamı sayesinde şehrin keşfedildiğini, kültürel varlıklarını, tarihi mirasını, ve doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak açısından fırsat oluşturduğunu aktardı.

“Diyarbakır 40 yıldır ekranlarda gördüğünüz o tozlu, puslu, gri Diyarbakır değil”
Bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla farklı etkinliklerin yapıldığını belirten Vali Karaloğlu, “Hem bu şehirde yaşayan insanımıza, hem ülkemize, hem de insanlığa, bütün dünyaya Diyarbakır'ın bu örtülen güzelliklerini göstermek lazım. Diyarbakır sizin 40 yıldır ekranlarda gördüğünüz o tozlu, puslu, gri, Diyarbakır değil; başka bir Diyarbakır var. Diyarbakır’dan içeri gelin, esas Diyarbakır'ı şimdi görün. İnsanlığa bu huzur ve güven ortamında Diyarbakır’ı gelin hep birlikte keşfedelim diyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız gerçek Diyarbakır'ı ortaya çıkarabilmek. 40 yıldır oluşturulan kötü imajı, algıyı yıkıp gerçek hazineyi ortaya çıkarabilme gayretimiz var. Bu konudaki çabalarımız İnşallah bundan sonraki yapacağımız faaliyetlerle devam edecek” diye konuştu.

“Bir eli silahlılar var başımıza dert, bir de eli kazmalılar var”
Bırkleyn Mağaraları'nın dağcılık, tırmanma, mağaracılık sporu bakımından dünyaya mal olabilecek nitelikte olduğunu ve mağaranın korunması gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, “Bölgeye gelen herkesin bu mağarayı gözü gibi de koruması lazım. Maalesef gelirken gördük. Her yerde olduğu gibi bu defineciler var. Bir eli silahlılar var başımıza dert, bir de eli kazmalılar var. İkisinden de korumak lazım buraları, ikisi de medeniyet düşmanı. Buraları korumadan bir değere dönüştüremeyiz. Diyarbakır'da son dönemde çok güzel bir turizm hareketi var. İç turizm hareketi var, inşallah bunu uluslararası turizmden, dış turizmle destekleriz ve bölge daha çok bilinen bilindiği için daha çok seyahat edilen seyahat edildiği için de özellikle kırsal turizm dolayısıyla kırsal ekonomiye daha çok katkı veren bir bölgeye dönüşsün. İnşallah bu güzellikler Diyarbakır’ımızın bilinirliğini, gerçek değerini ortaya koysun diye temenni ediyoruz. Biz de bütün insanlığa kerem ke diyoruz” şeklinde konuştu.

“Diyarbakır’da huzur ortamı hakim”
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise bölgenin keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliğinin olduğunu ifade
ederek, “Uzunca bir süre terör nedeniyle güzellikleri hafızasından neredeyse silme noktasına gelen Diyarbakır, Son yıllarda FETÖ ve PKK terör örgütleri ile yapılan etkin mücadelenin sonucunda oluşan huzur ortamı sebebiyle artık güzellikleri bir bir keşfedilip Türkiye'nin ve dünyanın bilgisine sunulur hale geldi” dedi.
Program yapılan doğa yürüyüşü ve incelemelerin ardından son bulurken, bölgeyi ziyaret edenler Bırkleyn Mağaraları'nda tarihin izlerini barındıran kabartmaları fotoğrafladı.
Programa Vali Karaloğlu'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile Türkiye’nin farklı illerinden gelen amatör ve profesyonel sporcular katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Birkleyn Mağaraları, turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Birkleyn Mağaraları, turizme kazandırılacak
Silvan sis altında kaldı
YEREL HABERLER Silvan sis altında kaldı
Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı almadan buradan ...
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu’ndan Cumhurbaşkanına destek
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu’ndan ...
AK Parti Silvan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Silvan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı ...
Güvenlik korucusu, silahını temizlerken oğlunu vurdu
YEREL HABERLER Güvenlik korucusu, silahını temizlerken oğlunu vurdu
İstinat duvarına asılan PKK paçavrası indirildi
YEREL HABERLER İstinat duvarına asılan PKK paçavrası indirildi
Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Adana'ya sevk edildi
YEREL HABERLER Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Adana'ya sevk edildi
Diyarbakır DSİ Spor’dan Türk futboluna bir armağan daha
YEREL HABERLER Diyarbakır DSİ Spor’dan Türk futboluna bir armağan ...
Diyarbekirspor nefes aldı Serik Belediyespor'u 3-0 skorla yenen Diyarbekirspor'da yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor nefes aldı Serik Belediyespor'u 3-0 ...
Yüzde 70 engelli raporuna rağmen dağa kaçırılan kardeşi için nöbet tutuyor Ailelerin direnişi sürüyor, evlat nöbetindeki abla Ruken Canbey kardeşini HDP ve PKK’dan istiyor
YEREL HABERLER Yüzde 70 engelli raporuna rağmen dağa kaçırılan ...
Öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli ...
Diyarbakır’da 2 çocuğun cep telefonunu gasp eden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 2 çocuğun cep telefonunu gasp eden 2 ...
Diyarbakır'da borç meselesi yüzünden silahlı kavga: Baba ağır yaralandı, oğlu öldürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da borç meselesi yüzünden silahlı kavga: ...
Diyarbakır'da evde alacak verecek meselesi tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evde alacak verecek meselesi tartışması ...
Diyarbakır'da 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
Diyarbakır’da iş adamı tarafından yaptırılan 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iş adamı tarafından yaptırılan 32 ...
Yüreği yanık aile Tekirdağ’dan gelip evlat nöbetine katıldı PKK tarafından kaçırılan ağabeyi için 10 yaşındaki Muhammet Emin ailesiyle evlat nöbetine dahil oldu
YEREL HABERLER Yüreği yanık aile Tekirdağ’dan gelip evlat nöbetine ...
Eşini satırla yaralayan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini satırla yaralayan koca tutuklandı
Evlat nöbetindeki 10 yaşındaki Muhammed: Ağabey ne olur gel
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki 10 yaşındaki Muhammed: Ağabey ne ...
Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Ruh Sağlığı ...
Diyarbakır’da hasta ve hasta yakınları misafirhanesi 51 bin vatandaş ağırladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hasta ve hasta yakınları misafirhanesi ...
Evlat nöbetindeki aileler 817 gündür çocuklarını HDP ve PKK’dan istiyor Ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler 817 gündür çocuklarını HDP ...
14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir
YEREL HABERLER 14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.