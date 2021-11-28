Diyarbakır’da sis

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Diyarbakır’da akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sis, sabah da etkisini sürdürdü. Yoğun sis trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düştüğü DiyarbakırŞanlurfa, DiyarbakırElazığ ve kent içindeki karayollarında trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kayapınar ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.

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