Diyarbakır’da kitap severler kitap mezadında buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin “Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında” her ay düzenlediği “Kitap Mezadı” devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin, “Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında” her ay farklı mekanlarda kitapseverlerin yoğun ilgisiyle düzenlediği kitap mezadı, İçkale’de gerçekleşti. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından her ay farklı bir mekanda düzenlenen kitap mezadında kitapseverler özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satmak için düzenlenen mezatta, 1 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitaplarla değiştirme imkanı buluyor.

Kitapseverler; felsefe, tarih, coğrafya, tasavvuf, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni sahafiye eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma şansı yakalıyor.

Kitap Mezadı, “Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Sezonu” boyunca her ayın son Cuma günü farklı mekanlarda düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.