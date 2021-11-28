Tahir Elçi, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tahir Elçi, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde anıldı

DHA

Tahir Elçi, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde anıldı


Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 6 yıl önce Baro Başkanı'yken tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada polis ve PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaşamını yitiren Tahir Elçi, vurulduğu yerde anıldı. 
Tahir Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı iken tarihi dokunun tahrip olmasına tepki amacıyla 28 Kasım 2015'te, merkez Sur ilçesindeki Yenikapı Sokak'ta bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada başından vurularak yaşamını yitirdi. Elçi için ölümünün 6'ncı yıl dönümü nedeniyle vurulduğu yerde anma töreni düzenlendi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Türkiye Barolar Birliği yöneticileri ile Diyarbakır ve bölge kentlerin barolarına üye avukatlar, adliye önünde bir araya gelerek tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önüne kadar yürüdü. Kalabalık, Elçi'nin vurulduğu yere karanfiller bıraktı. Tahir Elçi'nin vurulduğu gün yaptığı basın açıklamasının metninin okunduğu anmada, saygı duruşunda bulunuldu.
'TAHİR ELÇİ CİNAYETİ ALALEDE BİR CİNAYET DEĞİL'
Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, cinayetinin üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen faillerin ortaya çıkarılmasına dair bir istek ve iradenin ortaya konulmadığını söyledi. Cinayetin üstünden dört buçuk yıl geçtikten sonra bir iddianamenin hazırlandığını ve üç polis memuru ile bir örgüt mensubu hakkında kamu davası açıldığını aktaran Nahit Eren, şunları söyledi:
"Tahir Elçi cinayeti alelade bir cinayet değil, bu dava da sıradan bir dava değildir. Tahir Elçi, bir siyasi cinayete kurban gitmiştir. Diyarbakır Barosu olarak bu siyasi cinayetin aydınlatılmasının güçlü bir siyasi irade ile mümkün olacağını ilk günden beri söylüyoruz. Nitekim dönemin Başbakanı olarak siyasi sorumluluğun muhatabı olan Ahmet Davutoğlu, cinayetten 5 yıl sonra cinayetin yaşandığı bu kentte yaptığı açıklamada, bu cinayetin siyasi bir suikast olduğunu söyleyerek bizleri bir kez daha doğrulamıştır. Dönemin Başbakanının bu açıklamaları soruşturmanın seyrine yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu davanın, siyasi ağırlığına ve Tahir Elçi'nin isminin hatırasına yaraşır bir şekilde sürdürülmesi siyaset ve yargı kurumunun boynunun borcudur. Diyarbakır Barosu olarak, kolluk ve yargı yetkisinin olabildiğince keyfi ve kötüye kullanılarak, Tahir Elçi cinayetinin karartılması çabalarına karşı, karanlığa fener tutmaya devam edeceğiz. Bu cinayetin tasarlanması, işlenmesi ve üzerinin örtülmesinde doğrudan ve dolaylı rolü ve etkisi olan herkesin yargı önüne çıkarılması için çabamızı sürdüreceğiz."
'KATİLLER HAK ETTİKLERİ CEZALARLA CEZALANDIRILMALI'
Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi de yaptığı açıklamada, adaletin çıkmazında olduklarını belirterek, "Karşımızda beton duvar. Dünyanın boşluğuna bağırır gibi adaletin sağır kulağına 6 yıldır bağırıyoruz. Bilinsin ki dirliğimize, huzurumuza, kardeşliğimize, umutlarımıza karanlık ellerin sıktığı kurşunların enkazı altında kalan sadece etimiz, kemiğimiz, çocukluğumuz, geçmişimiz toplumsal hafızamız değil, aynı zamanda adaletin kendisidir. Adaleti diriltmek de hukuku uygulayanların yegane görevidir. Hukukun uygulayıcıları olan yargıçların hiçbir etki altında kalmadan yerde masumca yatan bir vatandaşın hesabını sormak gibi bir zorunluluklarının olduğu bugün yine hatırlanmalıdır. Bilinsin ki umut, güven, huzur içinde yaşayacağımız bir ülkenin hayali, küstürülen şehirlerle barışmanın yollarından biri de bu sokaktan geçer. Hangi etnik kökenden, hangi dilden, hangi dinden olduğuna bakmaksızın insanı insan olmasından dolayı kucaklayan bir hukuk adamının kanıyla lekelenen bu sokağın kirinden, ölümün ufunetinden kurtulması sağlanmadıkça, katiller hak ettikleri cezalarla cezalandırılmadıkça vicdanını yitirmiş, vebal yüklü, yarınların kavgasına gebe bir ülkeden başka bize ne kalır" dedi.
Dört Ayaklı Minare'nin önünde yapılan anmanın ardından grup, Elçi'nin mezarının bulunduğu Yeniköy Mezarlığı'na gitti.
TAHİR ELÇİ SORUŞTURMASI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ediyor. Davada, firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır ile olayın meydana geldiği gün görevli olan tutuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve M.S. sanık olarak yargılanıyor. Davanın üçüncü duruşması 12 Ocak 2022'de görülecek.
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-11-28 13:19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da kitap severler kitap mezadında buluştu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kitap severler kitap mezadında buluştu
Diyarbekirspor, hedef büyütmek istiyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor, hedef büyütmek istiyor
Diyarbakır’da sis
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sis
Tahir Elçi davasının aydınlatılması için kayıp 13 saniyelik görüntü aranıyor Eski Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün 6. yılında Diyarbakır’da anılacak
YEREL HABERLER Tahir Elçi davasının aydınlatılması için kayıp 13 ...
Terörden arındırılan bölgede doğa yürüyüşü yapıldı Tarih ve doğanın buluştuğu Lice Bırkleyn Mağaraları’nda doğa yürüyüşü yapıldı Vali Münir Karaloğlu: “Diyarbakır’da 40 yıldır oluşturulan kötü imajı, algıyı yıkıp gerçek hazineyi ortaya çıkarabilme gayretimiz var” “Bir eli silahlılar var başımıza dert, bir de eli kazmalılar var. İkisinden de korumak lazım buraları, ikisi de medeniyet düşmanı”
YEREL HABERLER Terörden arındırılan bölgede doğa yürüyüşü ...
Birkleyn Mağaraları, turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Birkleyn Mağaraları, turizme kazandırılacak
Silvan sis altında kaldı
YEREL HABERLER Silvan sis altında kaldı
Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı almadan buradan ...
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu’ndan Cumhurbaşkanına destek
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu’ndan ...
AK Parti Silvan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Silvan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı ...
Güvenlik korucusu, silahını temizlerken oğlunu vurdu
YEREL HABERLER Güvenlik korucusu, silahını temizlerken oğlunu vurdu
İstinat duvarına asılan PKK paçavrası indirildi
YEREL HABERLER İstinat duvarına asılan PKK paçavrası indirildi
Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Adana'ya sevk edildi
YEREL HABERLER Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Adana'ya sevk edildi
Diyarbakır DSİ Spor’dan Türk futboluna bir armağan daha
YEREL HABERLER Diyarbakır DSİ Spor’dan Türk futboluna bir armağan ...
Diyarbekirspor nefes aldı Serik Belediyespor'u 3-0 skorla yenen Diyarbekirspor'da yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor nefes aldı Serik Belediyespor'u 3-0 ...
Yüzde 70 engelli raporuna rağmen dağa kaçırılan kardeşi için nöbet tutuyor Ailelerin direnişi sürüyor, evlat nöbetindeki abla Ruken Canbey kardeşini HDP ve PKK’dan istiyor
YEREL HABERLER Yüzde 70 engelli raporuna rağmen dağa kaçırılan ...
Öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli ...
Diyarbakır’da 2 çocuğun cep telefonunu gasp eden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 2 çocuğun cep telefonunu gasp eden 2 ...
Diyarbakır'da borç meselesi yüzünden silahlı kavga: Baba ağır yaralandı, oğlu öldürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da borç meselesi yüzünden silahlı kavga: ...
Diyarbakır'da evde alacak verecek meselesi tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evde alacak verecek meselesi tartışması ...
Diyarbakır'da 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
Diyarbakır’da iş adamı tarafından yaptırılan 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iş adamı tarafından yaptırılan 32 ...
Yüreği yanık aile Tekirdağ’dan gelip evlat nöbetine katıldı PKK tarafından kaçırılan ağabeyi için 10 yaşındaki Muhammet Emin ailesiyle evlat nöbetine dahil oldu
YEREL HABERLER Yüreği yanık aile Tekirdağ’dan gelip evlat nöbetine ...
Eşini satırla yaralayan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini satırla yaralayan koca tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.