Diyarbakır’da Dicle Nehri kıyısında ‘Cam Teras’ açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da Dicle Nehri kıyısında ‘Cam Teras’ açıldı

İHA

Diyarbakır’da Dicle Nehri kıyısında ‘Cam Teras’ açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi’ni bir arada izlenmesi için yaptığı Fiskaya Cam Terasını hizmete açtı.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Fiskaya Cam Terasın açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Vali Karaloğlu, dışarıdan gelen misafirlerin artık cam terastan Diyarbakır'ın güzelliklerini görme şansına kavuşacaklarını ifade etti. Diyarbakır’ın 12 bin 500 yıldır insanlığın yurdu, 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını, büyük bir kültür ve tarih birikimi olan bir şehir olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, “Rabbim bir buçuk senedir bu güzel şehre, bu güzel şehrin güzel insanlarına hizmet etmeyi bizlere nasip etti. Allah'a hamdolsun. Bir buçuk senedir bütün arkadaşlarımla Büyükşehir’de, bölge müdürlüklerinde, il müdürlüklerinde, ilçe belediyelerinde bütün arkadaşlarımla gece gündüz hizmet ediyoruz. Hizmet üretmeye devam ediyoruz inşallah. Diyarbakır'ın sorunlarını öncelik sırasına göre sıraladık ve bunların her birisini çözmeye muktediriz. Rabbim bize kolaylık versin. Diyarbakır’a atandığında sosyal medya üzerinde yaptığı çağrıya en çok gelen taleplerden birinin Fiskaya Şelalesi’nin yeniden akması. DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmasıyla şelale yeniden akmaya başladı” dedi.
Seyir Terasının yenilenmesi için hazırladıkları projenin onay almasıyla çalışmalara başladıklarını aktaran Vali Karaloğlu, “Diyarbakır çok güzel bir şehir. Buradan aşağıya baktığınızda Mezopotamya'nın cansuyu, Dicle Nehri’mizi, onun yanı başında 7 bin yıldır kesintisiz sulu tarım yapılan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri, hemen karşımızda İslam orduları Diyarbakır'ın Fethine geldiğinde karargahını kurdu ve şu anda Fetih Camisinin bulunduğu yeri, üniversitenin kampüsünü ve aşağıdaki Fiskaya Köprüsünü buradan görme şansını bulacak. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz ve Diyarbakır'a dışarıdan gelen misafirlerimiz artık bu cam terastan Diyarbakır'ın güzelliklerini görme şansına kavuşacak” şeklinde konuştu.

“75 ve 76 nolu burçlar restore edilecek”
Surların yeniden ihyasıyla ilgili şu ana kadar 4 ayrı ihale yaptıklarını belirten Karaloğlu, “Yedikardeş Burcu ile Urfakapı arasındaki 6 burcu içine alan kısımda yürütülen çalışmalarda görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı. İç kale çevre duvarları, 1, 2, 5, 7 ve 8 nolu burçlarda çalışmalar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 75 ve 76 nolu burçları restore etmek için ihale gerçekleştirdi. 50 senedir kapalı olan Fetih Kapısını yeniden açtık. Surların 4 ana kapısını yeniden onararak yerlerine yerleştirdik. Seyir terasına gelenler için dinlenme, yeme ve içme alanı oluşturduk. Bunlar Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun fiyatlarla işletilecek. Diyarbakır'ı her zaman önceleyen bizi talimatlarıyla yönlendiren Cumhurbaşkanımıza, Diyarbakır halkı adına buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Elbette ki Diyarbakır halkı onların duası olmasaydı, onların iyi niyeti olmasaydı bu işler olmazdı. Biz, Diyarbakır halkından duaya devam etmesini istiyoruz. İnşallah Diyarbakır'ın bugünü dünden daha iyi diyoruz. Yarını da bugünden iyi olacak, buna inanıyoruz. Diyarbakırlı hemşehrilerimin de inanmasını istiyorum. Biz bu gayretle bu samimiyetle bu ihlasla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Fiskaya’da yakında yıkıma başlayacağız”
Fiskaya’da çarpık bir kentleşme olduğuna dikkati çeken Karaloğlu konuşmasını şöyle tamamladı:
“Buradan bakınca çok çarpık bir kent var, Fiskaya Bölgesi. Çok sayıda vatandaşımızla anlaşma tutanakları imzaladık. Yıkım ihalemizi de yaptık. Yakın bir zamanda buradan baktığımızda gördüğümüz ve bizi rahatsız eden, kenti rahatsız eden, kente gelen insanları rahatsız eden, içinde oturanları da sağlıksız yaşam koşulu sunan bu gecekondu bölgesini de inşallah temizleyeceğiz. Yakın bir zamanda orada yıkıma da başlayacağız ve orası tamamen yeşil bir alan olacak. Fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlığı iyileştirerek yaşam kalitesini alanın tamamlanmasıyla burası birbiriyle bütünleşmiş olacak inşallah. Onun da müjdesini buradan akşamın bu saatinde vermiş olayım.”
Vali Karaloğlu ve katılımcılar konuşmaların ardından Fiskaya Cam Terası’nın açılışını gerçekleşirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DİSKİ, Hani Atıksu Arıtma Tesisi Daban Deresinin temiz akmasını sağlayacak
YEREL HABERLER DİSKİ, Hani Atıksu Arıtma Tesisi Daban Deresinin ...
Tahir Elçi, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Tahir Elçi, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde anıldı
Diyarbakır’da kitap severler kitap mezadında buluştu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kitap severler kitap mezadında buluştu
Diyarbekirspor, hedef büyütmek istiyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor, hedef büyütmek istiyor
Diyarbakır’da sis
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sis
Tahir Elçi davasının aydınlatılması için kayıp 13 saniyelik görüntü aranıyor Eski Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün 6. yılında Diyarbakır’da anılacak
YEREL HABERLER Tahir Elçi davasının aydınlatılması için kayıp 13 ...
Terörden arındırılan bölgede doğa yürüyüşü yapıldı Tarih ve doğanın buluştuğu Lice Bırkleyn Mağaraları’nda doğa yürüyüşü yapıldı Vali Münir Karaloğlu: “Diyarbakır’da 40 yıldır oluşturulan kötü imajı, algıyı yıkıp gerçek hazineyi ortaya çıkarabilme gayretimiz var” “Bir eli silahlılar var başımıza dert, bir de eli kazmalılar var. İkisinden de korumak lazım buraları, ikisi de medeniyet düşmanı”
YEREL HABERLER Terörden arındırılan bölgede doğa yürüyüşü ...
Birkleyn Mağaraları, turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Birkleyn Mağaraları, turizme kazandırılacak
Silvan sis altında kaldı
YEREL HABERLER Silvan sis altında kaldı
Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı almadan buradan ...
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu’ndan Cumhurbaşkanına destek
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu’ndan ...
AK Parti Silvan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Silvan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı ...
Güvenlik korucusu, silahını temizlerken oğlunu vurdu
YEREL HABERLER Güvenlik korucusu, silahını temizlerken oğlunu vurdu
İstinat duvarına asılan PKK paçavrası indirildi
YEREL HABERLER İstinat duvarına asılan PKK paçavrası indirildi
Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Adana'ya sevk edildi
YEREL HABERLER Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Adana'ya sevk edildi
Diyarbakır DSİ Spor’dan Türk futboluna bir armağan daha
YEREL HABERLER Diyarbakır DSİ Spor’dan Türk futboluna bir armağan ...
Diyarbekirspor nefes aldı Serik Belediyespor'u 3-0 skorla yenen Diyarbekirspor'da yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor nefes aldı Serik Belediyespor'u 3-0 ...
Yüzde 70 engelli raporuna rağmen dağa kaçırılan kardeşi için nöbet tutuyor Ailelerin direnişi sürüyor, evlat nöbetindeki abla Ruken Canbey kardeşini HDP ve PKK’dan istiyor
YEREL HABERLER Yüzde 70 engelli raporuna rağmen dağa kaçırılan ...
Öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli ...
Diyarbakır’da 2 çocuğun cep telefonunu gasp eden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 2 çocuğun cep telefonunu gasp eden 2 ...
Diyarbakır'da borç meselesi yüzünden silahlı kavga: Baba ağır yaralandı, oğlu öldürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da borç meselesi yüzünden silahlı kavga: ...
Diyarbakır'da evde alacak verecek meselesi tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evde alacak verecek meselesi tartışması ...
Diyarbakır'da 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
Diyarbakır’da iş adamı tarafından yaptırılan 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iş adamı tarafından yaptırılan 32 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.