Diyarbakır’da Dicle Nehri kıyısında ‘Cam Teras’ açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi’ni bir arada izlenmesi için yaptığı Fiskaya Cam Terasını hizmete açtı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Fiskaya Cam Terasın açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Vali Karaloğlu, dışarıdan gelen misafirlerin artık cam terastan Diyarbakır'ın güzelliklerini görme şansına kavuşacaklarını ifade etti. Diyarbakır’ın 12 bin 500 yıldır insanlığın yurdu, 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını, büyük bir kültür ve tarih birikimi olan bir şehir olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, “Rabbim bir buçuk senedir bu güzel şehre, bu güzel şehrin güzel insanlarına hizmet etmeyi bizlere nasip etti. Allah'a hamdolsun. Bir buçuk senedir bütün arkadaşlarımla Büyükşehir’de, bölge müdürlüklerinde, il müdürlüklerinde, ilçe belediyelerinde bütün arkadaşlarımla gece gündüz hizmet ediyoruz. Hizmet üretmeye devam ediyoruz inşallah. Diyarbakır'ın sorunlarını öncelik sırasına göre sıraladık ve bunların her birisini çözmeye muktediriz. Rabbim bize kolaylık versin. Diyarbakır’a atandığında sosyal medya üzerinde yaptığı çağrıya en çok gelen taleplerden birinin Fiskaya Şelalesi’nin yeniden akması. DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmasıyla şelale yeniden akmaya başladı” dedi.

Seyir Terasının yenilenmesi için hazırladıkları projenin onay almasıyla çalışmalara başladıklarını aktaran Vali Karaloğlu, “Diyarbakır çok güzel bir şehir. Buradan aşağıya baktığınızda Mezopotamya'nın cansuyu, Dicle Nehri’mizi, onun yanı başında 7 bin yıldır kesintisiz sulu tarım yapılan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri, hemen karşımızda İslam orduları Diyarbakır'ın Fethine geldiğinde karargahını kurdu ve şu anda Fetih Camisinin bulunduğu yeri, üniversitenin kampüsünü ve aşağıdaki Fiskaya Köprüsünü buradan görme şansını bulacak. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz ve Diyarbakır'a dışarıdan gelen misafirlerimiz artık bu cam terastan Diyarbakır'ın güzelliklerini görme şansına kavuşacak” şeklinde konuştu.



“75 ve 76 nolu burçlar restore edilecek”

Surların yeniden ihyasıyla ilgili şu ana kadar 4 ayrı ihale yaptıklarını belirten Karaloğlu, “Yedikardeş Burcu ile Urfakapı arasındaki 6 burcu içine alan kısımda yürütülen çalışmalarda görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı. İç kale çevre duvarları, 1, 2, 5, 7 ve 8 nolu burçlarda çalışmalar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 75 ve 76 nolu burçları restore etmek için ihale gerçekleştirdi. 50 senedir kapalı olan Fetih Kapısını yeniden açtık. Surların 4 ana kapısını yeniden onararak yerlerine yerleştirdik. Seyir terasına gelenler için dinlenme, yeme ve içme alanı oluşturduk. Bunlar Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun fiyatlarla işletilecek. Diyarbakır'ı her zaman önceleyen bizi talimatlarıyla yönlendiren Cumhurbaşkanımıza, Diyarbakır halkı adına buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Elbette ki Diyarbakır halkı onların duası olmasaydı, onların iyi niyeti olmasaydı bu işler olmazdı. Biz, Diyarbakır halkından duaya devam etmesini istiyoruz. İnşallah Diyarbakır'ın bugünü dünden daha iyi diyoruz. Yarını da bugünden iyi olacak, buna inanıyoruz. Diyarbakırlı hemşehrilerimin de inanmasını istiyorum. Biz bu gayretle bu samimiyetle bu ihlasla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Fiskaya’da yakında yıkıma başlayacağız”

Fiskaya’da çarpık bir kentleşme olduğuna dikkati çeken Karaloğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“Buradan bakınca çok çarpık bir kent var, Fiskaya Bölgesi. Çok sayıda vatandaşımızla anlaşma tutanakları imzaladık. Yıkım ihalemizi de yaptık. Yakın bir zamanda buradan baktığımızda gördüğümüz ve bizi rahatsız eden, kenti rahatsız eden, kente gelen insanları rahatsız eden, içinde oturanları da sağlıksız yaşam koşulu sunan bu gecekondu bölgesini de inşallah temizleyeceğiz. Yakın bir zamanda orada yıkıma da başlayacağız ve orası tamamen yeşil bir alan olacak. Fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlığı iyileştirerek yaşam kalitesini alanın tamamlanmasıyla burası birbiriyle bütünleşmiş olacak inşallah. Onun da müjdesini buradan akşamın bu saatinde vermiş olayım.”

Vali Karaloğlu ve katılımcılar konuşmaların ardından Fiskaya Cam Terası’nın açılışını gerçekleşirdi.

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