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Evlat nöbetindeki acılı baba Hacı Güger: “Evlatlarımızı kullananların ağa babaları Amerika, İngiltere ve Fransa’dır”

İHA

Evlat nöbetindeki acılı baba Hacı Güger: “Evlatlarımızı kullananların ağa babaları Amerika, İngiltere ve Fransa’dır”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 819’nci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 819’nci gününe girdi. Sur ilçesinde yaşayan ve oturma eylemine devam eden Hacı Güger, eşi Sultan ile birlikte 6 yıl önce kaçırılan oğlu Doğan'ın yolunu gözlüyor. 20 yaşındaki evladının eline silah verildiğini söyleyen baba Güger, "3 yıldır bu kapıda HDP il binası önündeyiz. Aileler burada HDP yöneticileri ve PKK’dan evlatlarını istiyorlar. Tek amacımız evlatlarımız, siyasetle işimiz olmaz. Amacımız bir an önce evlatlarımızın geri dönmesi. Bu vatan, bu bayrak, topraklar hepimizin. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Ama ne faydaki gençlerimizi ve çocuklarımızın beynini yıkayarak, kandırarak dağa kaçırıyorlar. Türkiye ve Türk askerine karşı kullanıyorlar. Onları kullanan ağa babaları Amerika, İngiltere ve Fransa’dır. Ne olursa olsun biz buradayız, evlatlarımızın peşindeyiz, peşlerini de bırakmayacağız. Doğan, beni görüyor ve duyuyorsan annenle buradayız. Sen orada esir alınmışsın bizde burada nöbet tutuyoruz. Duyuyorsan bir an önce güvenlik güçlerine teslim ol. Teslim olanlara zarar verilmiyor, gelen birçok çocukta evinde anne ve babalarının yanındadır. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı teminatıdır, işkence, gözaltı yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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