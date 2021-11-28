İş insanı Elaldı: “Gurme Fuarı Diyarbakır’a pozitif katkı sundu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş insanı Elaldı: “Gurme Fuarı Diyarbakır’a pozitif katkı sundu”

İHA

İş insanı Elaldı: “Gurme Fuarı Diyarbakır’a pozitif katkı sundu”

Diyarbakır’da düzenlenen Gurme Fuarı'nda 50 ilden fazla katılım sağlandı. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, fuarın Diyarbakır’a pozitif katkı sunduğu değerlendirmesinde bulundu.
Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da gerçekleştirilen Gurme Fuarını değerlendirdi. Daha önceki fuarlarda katılımın az olduğunu, bu yıl 50’den fazla ilden katılımın olduğunu belirten Elaldı, bu tür çalışmaların şehrin dinamizmine canlılık katacağından dolayı desteklediklerini söyledi. Elaldı, “1621 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı amacına ulaştı. Diyarbakır’ın tanıtımı ve ticari hacmin genişlemesi ve gastronomi alanlarında kentin damak tatlarının milyonlarca kişiyle buluşturulduğu fuar Diyarbakır İş Dünyası tarafından da olumlu karşılandı. Gerçekleştirilen Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı kente hareketlilik kattı. Bu ve benzer etkinliklerin artırılmasını arzu ediyoruz” dedi.

“51 vilayetten 250 esnaf katılım sağladı”
Fuarda çeşitli incelemeler yaptığını, ticari anlamda da yararlı diyaloglar kurduklarını belirten Elaldı, şunları kaydetti:
“Gerçekleştirilmiş olan fuar çalışması ilimize ciddi katkılar sundu ve gelecek adına umutlarımızı daha diri tutmamızı sağladı. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortam hazırlanmıştı ve çok güzel bir fuar oldu ve daha iyi olacak inşallah. Geçen sene olan eksikler bu sene yoktu ve bu sene olan eksiklerde önümüzdeki sene olmayacaktır. Fuar bölgesindeki hareketliliği izlerken gerçekleştirilen ticari anlaşmalara da şahitlik ettik. Bu bölgemizde ticaretin hızlanması noktasında çok etkili olacak. Fuar alanına insanlar akın akın geliyordular ve ciddi bir kıpırdama oluştu. Zaten bölgemizde son zamanlarda yaşanan hareketlilik, bölgemize gelen turist sayısı, gelen insanların oranı artıkça birbirine paralel olarak ticari işlerimiz başta olmak üzere çok güzel hareketlenmelere sebep olan çalışmalar bunlar. Bunlar oldukça istihdam da olur ticaret de döner, hareketlilik olur. Herkesin beklentisi bu zaten. İnsanların huzurlu olması ve güven duymaları hem turizm hem de ticari anlamda canlılıklar getirdi. Gelen insanların memnuniyeti olsun, gittikleri yerlerde anlatımlarıyla bir daha gelen insanların sayısını katlayarak çoğalttığı için böyle ortamlar bir dahaki sene daha güzel daha sonraki yıllarda çok daha güzel olmasını sağlar ki temennimiz bu yönde. Bölgemizde böyle güzel ortamların daha çok olmasını temenni ediyoruz. 2018 yılında Gurme Fuarı'nda 25 vilayet katılımcı oldu, 2019 yılına geldiğimizde sayı 40'a yükseldi. 2021 yılında ve 51 vilayet katılımcı oldu. Doğu’dan ve Batı’dan toplamda 51 vilayetten 250 esnaf katılım sağladı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbetindeki acılı baba Hacı Güger: “Evlatlarımızı kullananların ağa babaları Amerika, İngiltere ve Fransa’dır”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı baba Hacı Güger: ...
Diyarbakır’da Dicle Nehri kıyısında ‘Cam Teras’ açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Dicle Nehri kıyısında ‘Cam Teras’ ...
DİSKİ, Hani Atıksu Arıtma Tesisi Daban Deresinin temiz akmasını sağlayacak
YEREL HABERLER DİSKİ, Hani Atıksu Arıtma Tesisi Daban Deresinin ...
Tahir Elçi, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Tahir Elçi, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde anıldı
Diyarbakır’da kitap severler kitap mezadında buluştu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kitap severler kitap mezadında buluştu
Diyarbekirspor, hedef büyütmek istiyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor, hedef büyütmek istiyor
Diyarbakır’da sis
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sis
Tahir Elçi davasının aydınlatılması için kayıp 13 saniyelik görüntü aranıyor Eski Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün 6. yılında Diyarbakır’da anılacak
YEREL HABERLER Tahir Elçi davasının aydınlatılması için kayıp 13 ...
Terörden arındırılan bölgede doğa yürüyüşü yapıldı Tarih ve doğanın buluştuğu Lice Bırkleyn Mağaraları’nda doğa yürüyüşü yapıldı Vali Münir Karaloğlu: “Diyarbakır’da 40 yıldır oluşturulan kötü imajı, algıyı yıkıp gerçek hazineyi ortaya çıkarabilme gayretimiz var” “Bir eli silahlılar var başımıza dert, bir de eli kazmalılar var. İkisinden de korumak lazım buraları, ikisi de medeniyet düşmanı”
YEREL HABERLER Terörden arındırılan bölgede doğa yürüyüşü ...
Birkleyn Mağaraları, turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Birkleyn Mağaraları, turizme kazandırılacak
Silvan sis altında kaldı
YEREL HABERLER Silvan sis altında kaldı
Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı almadan buradan ...
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu’ndan Cumhurbaşkanına destek
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu’ndan ...
AK Parti Silvan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Silvan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı ...
Güvenlik korucusu, silahını temizlerken oğlunu vurdu
YEREL HABERLER Güvenlik korucusu, silahını temizlerken oğlunu vurdu
İstinat duvarına asılan PKK paçavrası indirildi
YEREL HABERLER İstinat duvarına asılan PKK paçavrası indirildi
Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Adana'ya sevk edildi
YEREL HABERLER Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Adana'ya sevk edildi
Diyarbakır DSİ Spor’dan Türk futboluna bir armağan daha
YEREL HABERLER Diyarbakır DSİ Spor’dan Türk futboluna bir armağan ...
Diyarbekirspor nefes aldı Serik Belediyespor'u 3-0 skorla yenen Diyarbekirspor'da yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor nefes aldı Serik Belediyespor'u 3-0 ...
Yüzde 70 engelli raporuna rağmen dağa kaçırılan kardeşi için nöbet tutuyor Ailelerin direnişi sürüyor, evlat nöbetindeki abla Ruken Canbey kardeşini HDP ve PKK’dan istiyor
YEREL HABERLER Yüzde 70 engelli raporuna rağmen dağa kaçırılan ...
Öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli ...
Diyarbakır’da 2 çocuğun cep telefonunu gasp eden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 2 çocuğun cep telefonunu gasp eden 2 ...
Diyarbakır'da borç meselesi yüzünden silahlı kavga: Baba ağır yaralandı, oğlu öldürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da borç meselesi yüzünden silahlı kavga: ...
Diyarbakır'da evde alacak verecek meselesi tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evde alacak verecek meselesi tartışması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.