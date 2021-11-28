Başkan Beyoğlu hasta ve yaşlılarla bir araya geldi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hazro ilçesinin kırsal bölgesinde bulunan Çökeksu Mahallesine çıkarma yaparak hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, büyük önem verdiği vatandaş buluşmalarında kendi ilçesindeki ziyaretlerinin yanı sıra Diyarbakır’ın taşra ilçelerine de çıkarma yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Hazro ilçesine bağlı Çökeksu Mahallesini ziyaret eden Başkan Beyoğlu, kendisini karşılayan vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Beraberinde getirdiği oyuncakları çocuklara hediye eden Beyoğlu, çocuklara okul okumaları tavsiyesinde bulundu.

Ziyaret ettiği hasta ve yaşlılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Beyoğlu, "Merkezden kırsaldaki en ücra köşelere kadar her yerdeki vatandaşlarımız bizim için değerlidir. Devletimiz güçlüdür, hükümetimiz ve bizler sizlere hizmet etmek için varız. Dualarınıza talibiz” dedi.

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