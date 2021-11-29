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14 yaşındayken evlendirilen Diyarbakır'ın tek kadın muhtarı, 40 kız çocuğu gelin olmaktan kurtardı (2)- Yeniden

DHA

14 yaşındayken evlendirilen Diyarbakır'ın tek kadın muhtarı, 40 kız çocuğu gelin olmaktan kurtardı (2)- Yeniden


Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi´nde iki dönemdir görev yapan, kentin tek kadın muhtarı Dilek Demir (49), dilek-şikayet kutusuna atılan ihbar mektupları sayesinde 40 kız çocuğunu erken yaşta evlenmekten kurtardı. Kendisi de küçük yaşta evlendirilen Demir, "14 yaşında önlüğüm üzerimden soyuldu, gelinlik giydirildi ve çocuk gelin oldum. Babam beni şiddetle, döverek, zorla evlendirdi. Şikayet kutusuyla 40 genç kızımızın hayatını uçurumdan kurtardık" dedi.
Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nin iki dönemdir muhtarlığını yürüten 4 çocuk annesi Dilek Demir, göreve gelince muhtarlığın duvarına dilek-şikayet kutusu astı. 14 yaşında okuldan alınarak, zorla evlendirilen Demir, kendisi gibi evlendirilmeye çalışılan ya da başka sorunu olup da dile getirmeye çekinenler için astığı kutuya gelen ihbar mektuplarıyla bugüne kadar 40 kız çocuğunu erken yaşta gelin olmaktan kurtardı.
'KIZ ÇOCUKLARI İÇİN YEMİN ETTİM'
14 yaşında okuldan alınıp evlendirildiğini, 17 yıl önce de eşinden ayrılan Demir, şöyle konuştu:
"Önlüğüm üzerimden soyuldu, gelinlik giydirildi ve ben çocuk gelin oldum. Babam beni şiddetle, döverek, zorla evlendirdi. Karşıydım, okuyup polis olmak istiyordum ve içimde uhde kaldı. Liseyi bitirdim, şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Mahallemi çok seviyorum. Hizmeti çok seviyorum. Hizmet etmeyi bir anne görevi gibi düşünüyorum. Bu 8 yılda 650'yi aşkın kişiye bir şekilde maaş bağlattık. Bu insanlara köprü oluyoruz, vesile oluyoruz. Okuldan alındığım için bir okuma aşkı içimde kaldı ve artık hiçbir insanın, hiçbir kız çocuğunun özellikle okuldan alınmaması için yemin ettim. Şu anda gücüm kendi mahalleme yetiyor. Elimden geldiği kadar başka taraflara da yardımcı olmaya çalışıyorum."
'ANAHTARI HER ZAMAN BENDEDİR'
Seçimi kazandıktan sonra 'Dilek anneler çoğalmasın' diyerek harekete geçtiğini belirten Dilek Demir, "Okuldan alınan genç kızlar mağdur olmasın, erken evlendirilmesin diye veya başka şikayetleri olup da yanıma gelmeye çekinenler için dilek-şikayet kutusu yaptırdım. Onun anahtarı her zaman bendedir. Ben açarım, ben kapatırım. İlk yıllarımda çekiniyorlardı ama şimdi artık yanıma geliyorlar. Bu kutuyla 40 genç kızımızın hayatını uçurumdan kurtardık. Şu anda çoğu okulunu bitirmiş, çoğu meslek sahibi. Gerçekten bu kutunun çok faydası oldu. Bunu gördük, 40'a yakın kız çocuğunu evlilik masasından çevirdik. Bu rakam sadece kendi mahallemde gerçekleşenler. Tabii ki tek başına hiçbir şey olmaz. Gittiğimiz tüm mercilerin yardımlarıyla oldu bunlar. Kapıma gelenin ya ilacı yoktur ya bezi yoktur ya çocuğunun maması yoktur ya aşı yoktur ya da işi yoktur. Gücüm yettiği kadar yapıyorum. Tabii ki bir muhtarım sonuçta. Yanıma geldikleri zaman sıkıntıları tamamen hallolmuş gözüyle bakıyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2021-11-29 09:42:39

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