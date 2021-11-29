Doğa yürüyüşünde mahsur kalan kadın ip sistemiyle kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Karaçay Kanyonu mevki'inde doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşüp yaralanan 53 yaşındaki kadın, UMKE ve AFAD uzman ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Olay, Çınar ilçesi aşağı Konaklı köyü, Karaçay kanyonunda meydana geldi. Doğa yürüyüşü etkinliğine katılan gruptan Nigar Ademyılmaz (53 isimli kadın, düşme sonucu ayağından yaralandı. Yaralının bulunduğu yere çıkan sağlık ekipleri, Ademyılmaz'a ilk müdahaleyi burada yaptı. Diyarbakır İl AFAD müdürlüğü bünyesindeki uzman ekipler tarafından sedyeye alınan yaralı, kontrollü bir şekilde aşağı indirildi. Kayalık bölgeden ip sistemi kurularak sedye ile tahliye edilen yaralı, 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

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