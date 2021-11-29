Diyarbakır’da sis, 3 gündür etkisini sürdürüyor

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Diyarbakır'da etkili olan sis, 3 gündür sürüyor. Sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Kentte 3 gündür gece ve gündüz sis yoğunluğu etkili oldu. Sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Görüş mesafesinin düştüğü DiyarbakırŞanlıurfa, DiyarbakırElazığ, DiyarbakırBingöl ve Diyarbakır Mardin karayollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp, düşük hızda ilerledi.

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